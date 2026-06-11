Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM thăm, chúc thọ người cao tuổi tiêu biểu

Ngày 11-6, đồng chí Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM, đã đến thăm, chúc thọ người cao tuổi tiêu biểu tròn 90 tuổi, nhân kỷ niệm 85 năm Ngày Người cao tuổi Việt Nam (6-6-1941 - 6-6-2026).

Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM đến thăm, chúc thọ đồng chí Nguyễn Văn Giang. Ảnh: LÊ MINH

Đồng chí Trần Văn Tuấn đã đến thăm, chúc thọ đồng chí Nguyễn Văn Giang, sinh năm 1936, đảng viên 70 năm tuổi Đảng, thương binh hạng 4/4, ngụ phường Gò Vấp; và đồng chí Trần Thị Sửu, sinh năm 1936, đảng viên 63 năm tuổi Đảng, ngụ phường Thông Tây Hội.

Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM đến thăm, chúc thọ đồng chí Trần Thị Sửu. Ảnh: LÊ MINH

Tại các nơi đến thăm, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM Trần Văn Tuấn ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống sinh hoạt hằng ngày của các đồng chí; kính chúc các đồng chí luôn mạnh khỏe, sống vui, sống khỏe bên con cháu; tiếp tục là chỗ dựa tinh thần, tấm gương sáng để con cháu noi theo.

Đồng chí Trần Văn Tuấn bày tỏ mong muốn các đồng chí cùng gia đình tiếp tục phát huy truyền thống, tích cực tham gia các phong trào tại địa phương, đóng góp vào sự phát triển của TPHCM.

VĂN MINH