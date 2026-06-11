Chiều 11-6 nhiều khu vực có mưa dông, thí sinh cần chủ động mang áo mưa

Chuyên gia khí tượng khuyến cáo thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 mang theo áo mưa hoặc dù trong chiều 11-6 phòng mưa dông. Trong khi đó, vào ngày thi 12-6 nhiệt độ sẽ tăng cao, cần chủ động chống nắng, bổ sung nước đầy đủ.

Thí sinh đến làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2026 tại Hà Nội vào ngày 10-6. Ảnh: PHÚC HẬU

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, chiều 11-6 nhiều khu vực có khả năng có mưa dông, sang ngày 12-6 nhiệt độ tại Bắc bộ và Trung bộ tăng cao.

Các chuyên gia thuộc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, ngày 11 và 12-6, thời điểm diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, thời tiết diễn biến khác nhau giữa ba miền Bắc - Trung - Nam.

Đồ họa bằng AI. Thực hiện: PHÚC HẬU

Tại khu vực Tây Bắc bộ, gồm Điện Biên, Lai Châu và phía Bắc tỉnh Sơn La, chiều tối và đêm 11-6 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 26-29 độ C. Sang ngày 12-6, mưa giảm, nhiệt độ tăng thêm 2-4 độ C.

Ở Đông Bắc bộ và các khu vực còn lại của Tây Bắc bộ, thời tiết ít mưa, ban ngày có nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất ngày 11-6 khoảng 30-33 độ C. Đến ngày 12-6, nhiệt độ tăng lên 32-35 độ C, có nơi xuất hiện nắng nóng trên 35 độ C.

Khu vực Bắc Trung bộ và Trung Trung bộ có khả năng xuất hiện mưa dông vào chiều tối và tối. Từ Thanh Hóa đến TP Huế, nhiệt độ ngày 11-6 dao động 30-33 độ C, sang ngày 12-6 tăng lên 32-35 độ C, có nơi nắng nóng cục bộ trên 35 độ C.

Duyên hải Nam Trung bộ tiếp tục là khu vực có nền nhiệt cao nhất cả nước, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 33-36 độ C.

Tại Tây Nguyên và Nam bộ, ban ngày có nắng, chiều tối và tối xuất hiện mưa dông. Nhiệt độ cao nhất ở Tây Nguyên phổ biến 29-32 độ C, Nam bộ khoảng 31-34 độ C.

Thí sinh cần bảo vệ sức khỏe trong 2 ngày thi tốt nghiệp. Ảnh: ĐOÀN TRƯỜNG THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI (HÀ NỘI)

Theo cơ quan khí tượng, chiều 11-6, sau khi kết thúc buổi thi, nhiều khu vực ở Tây Bắc bộ, đồng bằng Bắc bộ, Trung bộ và Nam bộ có khả năng xuất hiện mưa dông. Phụ huynh và thí sinh nên mang theo áo mưa hoặc dù. Ngày 12-6, nhiệt độ tại Bắc bộ và Trung bộ tăng cao hơn. Các thí sinh cần bổ sung đủ nước và chuẩn bị vật dụng chống nắng để đảm bảo sức khỏe dự thi.

PHÚC HẬU