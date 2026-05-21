Chiều 20-5, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy Bộ Y tế về công tác y học cổ truyền Việt Nam. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, phải đặt phát triển y học cổ truyền trong tổng thể chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn mới; phát triển hệ sinh thái y học cổ truyền quốc gia, nhìn nhận y học cổ truyền trong mối liên hệ với chiến lược phát triển kinh tế sức khỏe và sức mạnh mềm của quốc gia; cần nghiên cứu xây dựng mở rộng một số mô hình thí điểm trung tâm chăm sóc sức khỏe, khu dinh dưỡng, khu dưỡng sinh, làng dược liệu, vùng phát triển dược liệu gắn với giảm nghèo bền vững và du lịch sinh thái...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, chìa khóa để đưa y học cổ truyền về gần dân chính là việc tích hợp các dịch vụ kỹ thuật, bài thuốc cổ truyền chính thống vào các danh mục chi trả toàn diện cho bảo hiểm y tế quốc gia. Khi người dân được bảo hiểm chi trả một cách công bằng, họ sẽ chủ động lựa chọn y học cổ truyền ngay từ cơ sở.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, phải đặc biệt coi trọng đẩy mạnh khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, bảo hộ sở hữu trí tuệ để chuẩn hóa và số hóa nền y học cổ truyền Việt Nam; khẩn trương số hóa toàn bộ kho tàng, bài thuốc gia truyền, tri thức bản địa quý giá của các dân tộc Việt Nam. Cần tích hợp Đông Tây y theo hướng y học chứng thực, hai nền y học không thể đối lập mà phải bổ trợ hoàn hảo cho nhau.

Muốn nâng tầm y học cổ truyền, yếu tố con người là quyết định, phải nâng cao chất lượng tuyển sinh và cải cách chương trình đào tạo y bác sĩ y học cổ truyền tại các trường đại học y, dược lớn. Đối với Đông y, trước hết là y đạo, không để các hành vi thương mại hóa cực đoan, quảng cáo sai sự thật, chữa bệnh phản khoa học ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Đảng ủy Bộ Y tế tiếp thu các ý kiến đóng góp để phối hợp với các bộ, ngành liên quan, tham mưu hoàn thiện thể chế; sớm xây dựng và trình ban hành Chiến lược phát triển y học cổ truyền Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. “Tinh thần chung trong phát triển y học cổ truyền trong thời gian tới là không chỉ giữ gìn di sản của cha ông mà phải biến di sản thành nguồn lực phát triển đất nước và chăm sóc sức khỏe của nhân dân tốt hơn trong thời kỳ mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

TTXVN