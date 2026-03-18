Y học cổ truyền thu hút người bệnh đến trạm y tế

Lồng ghép khám chữa bệnh y học cổ truyền (YHCT) vào hoạt động khám sức khỏe định kỳ, một số trạm y tế (TYT) tại TPHCM dần trở thành điểm đến tin tưởng của người cao tuổi ở địa phương. Đây cũng là tín hiệu hứa hẹn khi TPHCM định hướng phát triển lĩnh vực dưỡng lão gắn liền với YHCT và phục hồi chức năng.

Điều trị đông - tây y kết hợp

Sáng thứ 3 hàng tuần là lịch khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi tại TYT phường Tăng Nhơn Phú. Đúng 9 giờ, bà Trương Thị Lương và bà Nguyễn Thị Lưu (80 tuổi, ngụ đường số 7, phường Tăng Nhơn Phú) khập khiễng đi bộ đến gặp bác sĩ theo giờ hẹn.

Hai bà là hàng xóm, vì không muốn phiền con cái đưa đón nên quyết định tự túc đi lại. “Trước đây, tôi lên bệnh viện lớn khám phải chờ lâu, đi xa. Giờ nói năng khó khăn, yếu nửa người vì đột quỵ, ngại đi hơn”, bà Lưu tâm sự. Sau khi thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng, gồm cả xét nghiệm máu, bà Lưu được chuyển vào phòng xoa bóp bấm huyệt khoảng 20 phút.

Bà Nguyễn Thị Lưu (80 tuổi) được khám và điều trị bằng YHCT tại TYT phường Tăng Nhơn Phú

Kiểm tra tình trạng người bệnh, BS-CK1 Phạm Quang Khải, khoa Đông y và Phục hồi chức năng, phân tích, bà Lưu bị yếu nửa người bên phải do di chứng đột quỵ, cao huyết áp, đau mỏi xương khớp. Vì thế, các biện pháp điều trị như bấm huyệt, vật lý trị liệu, chiếu đèn... sẽ giúp bà phục hồi dần vận động, giảm đau. “Bà sắp xếp thời gian rồi ra đây, bọn con chiếu đèn và bấm huyệt miễn phí cho, bà sẽ khỏe nhanh thôi”, BS Phạm Quang Khải trao đổi.

Giường bên cạnh, ông Lê Thái Bình (74 tuổi) đang được bấm huyệt ở vùng thắt lưng - vị trí gây đau nhức suốt cả tuần qua. Vì mắc bệnh tiểu đường lâu năm, ông không muốn uống thêm thuốc giảm đau, sợ hại gan, thận. “May sao, bác sĩ khám xong, cho tôi vào xoa bóp. Tôi thấy dễ chịu lắm, nhẹ hết cả người!”, ông Bình cười nói.

Theo BS CK1 Cao Hoàng Thanh Liêm, Trưởng Khoa Đông y và Phục hồi chức năng, TYT phường Tăng Nhơn Phú, trên địa bàn phường có khoảng 10.000 người cao tuổi. Mỗi tháng, đội ngũ y tế sẽ thực hiện khám sức khoẻ cho ít nhất 800 cụ, trải đều ở 4 điểm trạm. Kể từ khi YHCT được lồng ghép vào khám định kỳ, nhiều cụ thường xuyên trở lại TYT để được bấm huyệt, chiếu đèn với mong mỏi điều trị tận gốc các bệnh lý mạn tính.

“Sau 3 tháng triển khai, bà con rất hưởng ứng nên chúng tôi sẽ nhân rộng đến các điểm trạm. Mục tiêu cuối cùng là để người dân tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại chỗ mà không cần đi xa, từng bước nâng cao chất lượng để thay đổi quan niệm TYT chỉ là nơi tiêm vaccine hay thay bông băng”, BS Cao Hoàng Thanh Liêm chia sẻ.

Kênh tiếp cận YHCT chính thống

Hiện nay, mạng lưới khám chữa bệnh YHCT tại TPHCM rộng khắp từ các bệnh viện chuyên khoa, đa khoa, TYT, phòng khám tư nhân. 75% TYT trên địa bàn thành phố đã triển khai khám chữa bệnh bằng YHCT. Tuy nhiên, lĩnh vực này vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng, tỷ lệ khám chữa bệnh bằng YHCT còn thấp.

Bên cạnh đó, nhiều cơ sở tư nhân kém chuyên môn hoặc hành nghề YHCT không phép khiến khách hàng rơi vào cảnh “đi massage trị liệu, về bệnh viện trị thương”. Đáng lo ngại, nhiều người cao tuổi dễ dàng rơi vào bẫy “thuốc đông y, gia truyền” kém chất lượng được quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội. Mới đây, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã triệt phá đường dây lừa đảo người bệnh với thủ đoạn “thảo dược đắp xương khớp Hoàng Minh Đường”, lấy danh nghĩa phòng chẩn trị YHCT. Nhiều nạn nhân bị phù nề, hoại tử, biến chứng nguy hiểm sau khi dùng loại thuốc trên.

Để người dân tiếp cận YHCT một cách chính thống và an toàn, ngành y tế thành phố tăng cường truyền thông, thông qua cộng tác viên sức khỏe và mạng xã hội. TYT phường An Nhơn, phường Phú Thuận, phường Thông Tây Hội, phường Linh Xuân… thường xuyên đăng tải thông tin về YHCT trên Facebook, nhanh chóng phản hồi khi người dân đặt câu hỏi. Sự đảm bảo về chuyên môn, trình độ cũng như sự tận tình của các y, bác sĩ đang dần thu hút người cao tuổi.

Theo các bác sĩ, người cao tuổi thường mắc đa bệnh lý trong nhiều năm khiến chất lượng cuộc sống suy giảm. Việc điều trị đông - tây y kết hợp vừa mang lại hiệu quả kiểm soát bệnh tật, vừa đảm bảo tính an toàn, bền vững và điều hòa cơ thể. Người bệnh cảm nhận rõ sự cải thiện như giảm đau, giảm căng cứng cơ, vận động linh hoạt, ngủ ngon và tinh thần thoải mái hơn.

GIAO LINH