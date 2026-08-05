Giảm báo cáo trùng lặp, bớt áp lực cho cơ sở

Chuẩn hóa biểu mẫu, khai thác dữ liệu dùng chung, giảm báo cáo trùng lặp là một trong những yêu cầu được Ban Bí thư đặt ra nhằm chấn chỉnh lề lối làm việc, giảm gánh nặng cho cơ sở. TPHCM đang cụ thể hóa định hướng này bằng việc đổi mới công tác báo cáo trong hệ thống tổ chức Đảng theo hướng cập nhật dữ liệu một lần, dùng chung nhiều mục đích.

Giảm áp lực công việc

Vừa đăng nhập Hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp của cơ quan Đảng, bà Bùi Thúy Hiền, Phó Trưởng Ban Xây dựng Đảng phường Bến Thành (TPHCM) lướt nhanh danh sách văn bản chờ xử lý. Chỉ ít phút đầu buổi sáng, hơn chục đầu việc đã hiện trên màn hình. Văn bản nào mới, văn bản nào sắp đến hạn, văn bản nào cần chuyển xử lý tiếp đều được hệ thống cập nhật theo thời gian thực.

Bà Bùi Thúy Hiền, Phó Trưởng Ban Xây dựng Đảng phường Bến Thành thực hiện công tác báo cáo ở lĩnh vực tuyên giáo, dân vận. ẢNH: PHƯƠNG UYÊN

Bà Bùi Thúy Hiền chia sẻ: "Trước đây, sau mỗi đợt học tập, quán triệt nghị quyết là phải làm thêm một báo cáo riêng. Bây giờ chỉ cần cập nhật thông tin vào biểu mẫu điện tử là xong". Theo bà Hiền, từ đầu năm 2026, nhiều báo cáo trong lĩnh vực tuyên giáo, dân vận đã được tích hợp vào báo cáo tháng của Ban Xây dựng Đảng. Thay vì mỗi nội dung phải xây dựng một báo cáo riêng, nhiều yêu cầu hiện được thực hiện bằng biểu mẫu điện tử hoặc cập nhật trực tiếp trên hệ thống dùng chung. Cùng với đó, nhiều văn bản được gửi kèm file điện tử để cơ sở cập nhật, phát hành ngay trên hệ thống, thay vì phải soạn thảo lại từ đầu như trước. Những thay đổi này giúp cán bộ giảm đáng kể thời gian và áp lực công việc.

Những chuyển biến này cũng được ghi nhận ở nhiều địa phương khác. Tại hội nghị giao ban công tác tuyên giáo tháng 3-2026, đại diện phường Phú Thọ cho biết chỉ trong quý I, địa phương đã tiếp nhận hơn 160 văn bản liên quan công tác tuyên giáo, dân vận cùng nhiều yêu cầu báo cáo. Sau hội nghị, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy đã rà soát, tích hợp nhiều chế độ báo cáo định kỳ vào báo cáo tháng; đồng thời áp dụng biểu mẫu điện tử đối với một số nội dung, góp phần giảm bớt việc lập các báo cáo riêng ở cơ sở.

Tương tự, mỗi tuần, Ban Xây dựng Đảng phường Cầu Ông Lãnh tiếp nhận khoảng 120-130 văn bản ở các lĩnh vực: tổ chức, tuyên giáo, dân vận, kiểm tra; đồng thời, văn phòng Đảng ủy phường cũng thực hiện chế độ báo cáo ngày, tuần, tháng, quý đối với các lĩnh vực thuộc mảng xây dựng Đảng. Ngoài ra còn một số báo cáo đột xuất theo yêu cầu. Đại diện Đảng ủy phường Cầu Ông Lãnh cho biết, so với thời điểm mới sắp xếp tổ chức bộ máy, số lượng văn bản, báo cáo đã giảm đáng kể do cấp trên cắt giảm hoặc tích hợp nhiều đầu việc. Dù vậy, với khối lượng công việc hiện nay, cơ sở vẫn mong thành phố tiếp tục rà soát, giảm các báo cáo trùng lặp để cán bộ, công chức có thêm thời gian tập trung cho nhiệm vụ chuyên môn.

Đổi mới từ cách làm báo cáo

Tại hội nghị giao ban giữa Thường trực Thành ủy với Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội TPHCM mới đây, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TPHCM Nguyễn Minh Hoàng chia sẻ, hiện nay Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cấp xã vẫn phải thực hiện báo cáo hàng ngày, trong khi nhiều đồng chí kiêm nhiệm các nhiệm vụ khác. Việc duy trì chế độ báo cáo hàng ngày tạo thêm áp lực cho cơ sở. Trước thực tế tại cơ sở, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong đã giao Văn phòng Thành ủy khẩn trương tham mưu các giải pháp đổi mới công tác báo cáo, trong đó khai thác tối đa cơ sở dữ liệu dùng chung và cắt giảm các yêu cầu báo cáo trùng lặp.

Theo phương án triển khai hệ thống báo cáo tự động phục vụ các cơ quan Đảng do Văn phòng Thành ủy TPHCM xây dựng, xã, phường chỉ cần cập nhật dữ liệu một lần trong tháng trên biểu mẫu thống nhất. Từ nguồn dữ liệu này, các ban Đảng sẽ chủ động khai thác, tổng hợp và xuất báo cáo theo chức năng, nhiệm vụ. Dữ liệu sau khi cập nhật phục vụ trực tiếp công tác điều hành của cấp ủy địa phương, hạn chế tình trạng cùng một nội dung phải nhập nhiều lần trên các hệ thống khác nhau.

Hiện nay, Văn phòng Thành ủy TPHCM cũng đang triển khai xây dựng hệ thống báo cáo tự động phục vụ các cơ quan Đảng. Ông Phạm Văn Hiền, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM, cho biết một xã, phường mỗi tháng phải thực hiện ít nhất 5 báo cáo gửi các cơ quan Đảng khác nhau như: Thành ủy, Ban Tổ chức Thành ủy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Ban Nội chính Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy. Dù nhiều chỉ tiêu sử dụng chung, cơ sở vẫn phải tổng hợp theo từng biểu mẫu riêng.

Văn phòng Thành ủy đã hoàn thành việc xây dựng biểu mẫu và tổ chức nhập dữ liệu, thử nghiệm tại một số xã, phường; đồng thời tiếp tục hoàn thiện chức năng xuất báo cáo trước khi triển khai rộng trong toàn hệ thống. Theo ông Phạm Văn Hiền, khi hệ thống được vận hành đồng bộ, dữ liệu do cơ sở cập nhật sẽ vừa phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy địa phương, vừa đáp ứng yêu cầu tổng hợp của các ban Đảng thành phố. Điều này giúp giảm đáng kể thời gian dành cho việc tổng hợp, nhập liệu, đồng thời nâng cao tính thống nhất và độ chính xác của thông tin.

THU HƯỜNG