Nhiều phường, xã công bố sắp xếp lại khu phố, ấp

Ngày 1-7, nhiều phường xã trên địa bàn TPHCM tổ chức công bố nghị quyết của HĐND phường, xã về thành lập, sắp xếp, tổ chức lại khu phố, ấp trên địa bàn.

Lãnh đạo phường Trung Mỹ Tây trao quyết định nhân sự khu phố sau sắp xếp

* Theo đó, phường Trung Mỹ Tây sắp xếp, tổ chức lại 57 khu phố còn 22 khu phố. Tại buổi lễ, phường cũng đã công bố các quyết định chỉ định lâm thời các chức danh người hoạt động không chuyên trách các khu phố mới, gồm: Bí thư Chi bộ, Trưởng khu phố, Trưởng Ban công tác Mặt trận, Cảnh sát khu vực và Khu đội trưởng khu phố. Dịp này, Đảng ủy phường Trung Mỹ Tây cũng công bố quyết định chuyển 17 chi bộ trực thành chi bộ cơ sở.

* Phường An Phú Đông cũng công bố nghị quyết của HĐND phường về sắp xếp khu phố; quyết định thành lập các tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội khu phố trên địa bàn. Sau sắp xếp, toàn phường từ 66 khu phố giảm còn 38, gồm 33 khu phố mới và 5 khu phố giữ nguyên. Số lượng người hoạt động không chuyên trách cũng giảm từ 330 người còn 114 người.

Lãnh đạo phường An Phú Đông trao quyết định nhân sự các khu phố

* Tại xã Đông Thạnh, sắp xếp, tổ chức lại 126 ấp còn 52 ấp. Dịp này lãnh đạo xã cũng công bố, trao các quyết định chỉ định cấp ủy Chi bộ, Trưởng ấp lâm thời và Trưởng Ban Công tác Mặt trận của các ấp mới thành lập.

* Tương tự, tại xã Châu Pha kết thúc hoạt động của 13 chi bộ ấp và thành lập mới 7 chi bộ, đổi tên 3 chi bộ; đồng thời chỉ định các Trưởng ấp lâm thời nhằm kiện toàn tổ chức, bảo đảm công tác quản lý, điều hành ở cơ sở.

Lãnh đạo xã Châu Pha trao quyết định thành lập chi bộ, chỉ định cấp ủy và các trưởng ấp lâm thời

* Đối với xã Đất Đỏ, địa phương thực hiện sắp xếp từ 19 ấp giảm còn 14. Trong số này có 11 ấp được thành lập mới, 3 ấp giữ nguyên hiện trạng. Dịp này Đảng ủy xã cũng công bố quyết định thành lập các chi bộ trực thuộc; chỉ định các chức danh người hoạt động không chuyên trách lâm thời nhằm bảo đảm bộ máy chính quyền cơ sở hoạt động liên tục, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản lý và phục vụ người dân.

Xã Phước Hải trao các quyết định về thành lập ấp mới

* Xã Phước Hải, sau khi sắp xếp đã thành lập mới 11 ấp (giảm 10 ấp so với trước đây). Địa phương cũng thành lập 11 chi bộ mới, chỉ định cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2025-2030, chỉ định các trưởng ấp lâm thời và công nhận Trưởng Ban công tác Mặt trận tại các ấp mới.

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