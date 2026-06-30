Nhiều phường xã sẵn sàng cho bộ máy vận hành khu phố mới

Ngày 30-6, nhiều phường xã trên địa bàn thành phố tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của HĐND phường về thành lập, sắp xếp, tổ chức lại khu phố trên địa bàn.

* Lễ công bố tại phường Diên Hồng có sự tham dự của đồng chí Lê Văn Minh, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM, nguyên Bí thư Đảng ủy phường.

Theo Nghị quyết số 24 của HĐND phường Diên Hồng về việc thành lập, sắp xếp, tổ chức lại khu phố trên địa bàn, từ ngày 1-7, toàn phường có 38 khu phố giảm còn 26 khu phố, trong đó giữ nguyên hiện trạng 7 khu phố và sắp xếp, đổi tên 31 khu phố.

Lãnh đạo phường Diên Hồng cùng đồng chí Lê Văn Minh (thứ tư từ trái sang) Tổng giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM, nguyên Bí thư Đảng ủy phường chúc mừng các nhân sự khu phố sau sắp xếp

Dịp này, lãnh đạo phường cũng đã công bố các quyết định chỉ định lâm thời các chức danh người hoạt động không chuyên trách tại các khu phố mới, gồm: Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận và Trưởng Khu phố. Các cán bộ khu phố cũng đã ra mắt, nhận nhiệm vụ và cam kết sẵn sàng cùng cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai các nhiệm vụ ngay từ ngày đầu vận hành mô hình mới.

* Cùng ngày, phường Hòa Hưng cũng đã công bố Nghị quyết của HĐND phường về việc sắp xếp, đổi tên và tổ chức lại các khu phố trên địa bàn phường. Theo đó, từ 41 khu phố được sắp xếp thành 26 khu phố mới. Dịp này, phường Hòa Hưng cũng công bố danh sách cấp ủy và ra mắt Bí thư Chi bộ, Trưởng khu phố, Trưởng Ban Công tác Mặt trận Khu phố của các khu phố mới.

Lãnh đạo phường Hòa Hưng trao quyết định đến các Bí thư Chi bộ, Trưởng khu phố, Trưởng Ban Công tác Mặt trận của 26 khu phố mới

CẨM NƯƠNG