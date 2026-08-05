Đồng chí Lê Văn Minh giữ chức Bí thư Đảng ủy Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM

Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM; Thái Thị Bích Liên, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; Lê Văn Minh, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM; Lê Văn Phong, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM; Nguyễn Khoa Hải, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM; Tăng Hữu Phong, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Lê Thị Hồng Nga, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong cùng các Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM chúc mừng các đồng chí nhận quyết định cán bộ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Cao Lễ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM đã công bố quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng TPHCM về thành lập Đảng bộ Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM trực thuộc Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM, trên cơ sở tiếp nhận, sáp nhập và sắp xếp lại tổ chức đảng, đảng viên của các cơ quan báo chí thành phố, gồm các đảng bộ bộ phận và chi bộ trực thuộc. Cụ thể, Đảng bộ bộ phận Báo Sài Gòn Giải Phóng; Đảng bộ bộ phận Báo điện tử Tuổi trẻ; Đảng bộ bộ phận Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM; Chi bộ Trung tâm Đào tạo và Truyền thông; Chi bộ Văn phòng; Chi bộ Phòng Thư ký - Biên tập; Chi bộ Phòng Kỹ thuật - Công nghệ - Chuyển đổi số; Chi bộ Phòng Kế hoạch - Đầu tư.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong trao quyết định đến đồng chí Lê văn Minh. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM cũng quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM, nhiệm kỳ 2025-2030.

Cụ thể, Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM gồm 15 đồng chí. Ban Thường vụ gồm 5 đồng chí: Lê Văn Minh, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM; Nguyễn Khắc Văn, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM, Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng; Trần Xuân Toàn, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM, Tổng Biên tập Báo điện tử Tuổi trẻ; Cao Anh Minh, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM, Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM; Tô Đình Tuân, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM, Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Truyền thông.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong trao quyết định đến đồng chí Nguyễn Khắc Văn. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Lê Văn Minh, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM. Đồng chí Nguyễn Khắc Văn, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM, Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 5 đồng chí. Đồng chí Trần Xuân Toàn, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM, Tổng Biên tập Báo điện tử Tuổi trẻ giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM.

THU HƯỜNG - VĂN MINH