Mua TV BRAVIA, loa BRAVIA Theatre có cơ hội trúng Toyota Camry hơn 1,2 tỷ đồng

Sony Việt Nam triển khai chương trình khuyến mại “Chọn Sony: Xem Bóng Đá Đỉnh, Rinh Xe Xứng Tầm” dành cho khách hàng mua TV BRAVIA và loa BRAVIA Theatre từ ngày 11-5 đến 31-7-2026, với tổng giá trị giải thưởng lên đến 3 tỷ đồng.

Những cảm xúc cuồng nhiệt của thể thao được Sony tái hiện sống động ngay trong không gian phòng khách với các dòng TV BRAVIA.

Chương trình mang đến hàng trăm giải thưởng công nghệ cùng cơ hội sở hữu Toyota Camry 2.0Q trị giá 1,22 tỷ đồng cho khách hàng mua TV BRAVIA và loa thanh BRAVIA Theatre thuộc danh mục áp dụng.

Theo đó, trong thời gian diễn ra khuyến mại, khách hàng mua sản phẩm thuộc danh mục áp dụng sẽ nhận mã may mắn để tham gia 3 đợt quay số trúng thưởng vào các ngày 14-6, 12-7 và 9-8-2026. Các đợt quay số được livestream công khai trên fanpage Sony Vietnam.

Giải đặc biệt của chương trình là Toyota Camry 2.0Q trị giá 1,22 tỷ đồng. Ngoài ra, Sony còn trao nhiều phần quà công nghệ, gồm: 20 giải nhất là máy ảnh Sony ZV-1 II trị giá 20,6 triệu đồng; 50 giải nhì là tai nghe chống ồn Sony WH-1000XM6 trị giá 10,39 triệu đồng; 100 giải ba là loa di động Sony ULT FIELD 3 trị giá 4,39 triệu đồng; 250 giải tư là tai nghe Sony WH-CH520 trị giá 1,25 triệu đồng.

Tổng cộng, chương trình có 421 giải thưởng.

Bên cạnh chương trình quay số trúng thưởng, Sony còn dành tặng 3 phần quà đặc biệt cho khách hàng có giá trị hóa đơn cao nhất trong mỗi tháng. Theo đó, trong các tháng 6, 7 và 8-2026, chủ nhân hóa đơn cao nhất mỗi tháng sẽ được tặng một cặp vé máy bay khứ hồi đến Nhật Bản từ Japan Airlines.

