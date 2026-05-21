Schneider Electric thúc đẩy chuyển đổi số cho ngành nước

Tập đoàn Schneider Electric vừa tổ chức hội thảo “Chuyển đổi số trong ngành nước” nhằm cùng nhau phân tích những thách thức của ngành nước, từ đó đưa ra lời giải thiết thực dựa trên sức mạnh của công nghệ.

Chuyên gia của Schneider Electric trình bày tại hội thảo

Tại hội thảo, các chuyên gia chỉ ra rằng ngành nước Việt Nam đang đứng trước những bài toán vận hành chưa từng có tiền lệ. Bên cạnh thách thức về vận hành, ngành nước còn chịu áp lực ngày càng lớn từ các quy định môi trường, kỳ vọng của nhà đầu tư và cộng đồng về phát triển bền vững.

Hạ tầng xuống cấp cũng ảnh hưởng đến chi phí năng lượng, đặc biệt khi chất lượng điện năng suy giảm và giá năng lượng biến động. Đối với các doanh nghiệp, việc tối ưu hóa chi phí đầu tư (CAPEX) trong khi vẫn đảm bảo giảm chi phí vận hành (OPEX) là thách thức quản trị then chốt trong điều kiện ngân sách hạn chế.

Rào cản cuối cùng liên quan đến số hóa và quản trị dữ liệu. Các hệ thống IT/OT và dữ liệu rời rạc khiến doanh nghiệp không theo dõi được hoạt động xuyên suốt, dẫn đến chậm trễ trong nghiên cứu, đánh giá và ra quyết định vận hành. Ngoài ra, cần phải tăng cường an ninh mạng và độ tin cậy cho các hạ tầng trọng yếu.

Schneider Electric giới thiệu các sản phẩm cho ngành nước

Để vượt qua những thách thức trên, ngành nước Việt Nam cần một cách tiếp cận mang tính hệ thống, kết nối từ hạ tầng điện, thiết bị hiện trường đến điều khiển và nền tảng dữ liệu, thay vì các giải pháp rời rạc.

Cho nên chuyển đổi số trong ngành nước không chỉ là bài toán công nghệ mà đòi hỏi sự phối hợp của toàn bộ hệ sinh thái, từ cơ quan quản lý, doanh nghiệp vận hành đến các đối tác công nghệ, nhằm kiến tạo một hạ tầng nước thông minh, an toàn và bền vững trong dài hạn.

Với thực tế này Schneider Electric đã tiếp cận bài toán ngành nước thông qua một kiến trúc tích hợp, kết nối toàn bộ hệ thống từ tầng điện, thiết bị hiện trường đến điều khiển và phần mềm, giúp khai thác dữ liệu xuyên suốt và tối ưu vận hành.

Bà Đoàn Thị Hà, Phó Tổng Giám đốc Khối Tự động hóa Công nghiệp của Schneider Electric Việt Nam cho biết: “Với vai trò là đối tác Công nghệ Năng lượng hàng đầu, Schneider Electric cung cấp các giải pháp toàn diện xuyên suốt vòng đời nước, tích hợp điện hóa, tự động hóa và số hóa. Chúng tôi đồng hành cùng các đơn vị ngành nước trong việc hiện đại hóa toàn bộ hệ thống và cùng ngành nước Việt Nam xây dựng năng lực vận hành dựa trên dữ liệu, hướng tới một hệ thống nước thông minh hơn, linh hoạt hơn và đạt được các mục tiêu phát triển bền vững”.

KIM THANH