Amazon đầu tư lớn vào AI và điện toán đám mây tại Đông Nam Á

Khi Đông Nam Á tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những nền kinh tế số năng động nhất thế giới, Amazon cho biết sẽ duy trì đầu tư vào hạ tầng, đào tạo kỹ năng, hỗ trợ doanh nghiệp, phát triển nội dung và hợp tác với các chính phủ trong khu vực, nhằm bảo đảm những cơ hội mà AI mang lại được lan tỏa rộng rãi và bền vững.

Amazon đang phối hợp với các Chính phủ, cơ sở giáo dục và đối tác trong ngành nhằm thúc đẩy ứng dụng AI

Trong suốt ba năm qua, Amazon đã liên tục công bố các kế hoạch đầu tư quy mô lớn vào hạ tầng đám mây tại Indonesia, Malaysia, Singapore và Thái Lan. Tổng hợp các cam kết này cho thấy mức đầu tư của Amazon vào hạ tầng đám mây và AI tại 4 quốc gia dự kiến vượt 33 tỷ USD vào năm 2039.

Theo các đánh giá tác động kinh tế của Amazon, khi hoàn tất triển khai, các khoản đầu tư này được kỳ vọng sẽ đóng góp hơn 64 tỷ USD vào tổng sản phẩm quốc nội (GDP) chung của Indonesia, Malaysia, Singapore và Thái Lan, đồng thời duy trì hơn 56.300 việc làm toàn thời gian hàng năm trong chuỗi cung ứng trung tâm dữ liệu tại các quốc gia này.

Amazon đang phối hợp với các chính phủ, cơ sở giáo dục và đối tác trong ngành nhằm thúc đẩy ứng dụng AI và xây dựng nguồn nhân lực số cho các vị trí chuyên môn cao như kiến trúc sư đám mây, chuyên gia AI/ML và kỹ sư dữ liệu tại Đông Nam Á, như chương trình AI Spring của Amazon, phù hợp với Chiến lược AI Quốc gia 2.0 của Singapore, tập trung nâng cao năng lực AI trong khu vực công, lực lượng lao động, doanh nghiệp, startup và cộng đồng nghiên cứu.

Amazon cũng triển khai sáng kiến “AI Ready”, cung cấp hơn 30 khóa học miễn phí về AI và GenAI bằng tiếng Việt, giúp học viên tiếp cận các kỹ năng đang có nhu cầu cao và nắm bắt cơ hội nghề nghiệp một cách thiết thực…

Ông David Zapolsky, Giám đốc Pháp lý và Đối ngoại Toàn cầu, Amazon, cho biết: “Amazon dự kiến đầu tư hơn 33 tỷ USD tại Đông Nam Á đến năm 2039. Chúng tôi đang xây dựng hạ tầng, đào tạo lực lượng lao động địa phương và hỗ trợ các doanh nghiệp trong khu vực nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường toàn cầu. chính phủ các nước Đông Nam Á đã thể hiện vai trò lãnh đạo mạnh mẽ trong việc xây dựng chính sách và môi trường kinh tế ổn định, qua đó thúc đẩy tăng trưởng và thu hút đầu tư toàn cầu vào lĩnh vực AI và công nghệ với tốc độ chưa từng có”.

BÌNH LÂM