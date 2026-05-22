LG Electronics khởi động chiến dịch “Chọn K-Tech, Sống Chuẩn Hàn”

LG Electronics (LG) khởi động chiến dịch “Chọn K-Tech, Sống Chuẩn Hàn” tại Việt Nam với sự xuất hiện của nữ diễn viên Shin Ye Eun tại không gian trải nghiệm Another Saigon by LG.

Lấy cảm hứng từ văn hóa tân gia của Hàn Quốc, nơi bạn bè thân thiết và gia đình được mời đến trải nghiệm ngôi nhà mới, chiến dịch “Chọn K-Tech, Sống Chuẩn Hàn” tái hiện trọn vẹn tinh thần và truyền thống ấy ngay giữa trung tâm TPHCM.

Không gian trải nghiệm sản phẩm Another Saigon by LG (96 Mạc Thị Bưởi, phường Sài Gòn, TPHCM) được làm mới và trở thành không gian sống đậm chất Hàn. Mỗi tầng được thiết kế để tái hiện nhịp sinh hoạt và phong cách sống riêng của những nghệ sĩ Hàn Quốc, từ phòng khách, phòng thay đồ, gian bếp, góc luyện tập và chăm sóc sức khỏe đến khu vực hồi phục năng lượng tại nhà…

Không gian phòng khách được trang bị điều hòa và máy lọc không khí LG PuriCare AeroBooster để kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm và chất lượng không khí; TV OLED và loa thanh LG Sound Suite mang đến trải nghiệm giải trí tại gia chuẩn điện ảnh; cùng màn hình LG StanbyMe 2 đồng hành cùng việc luyện tập thể dục và thư giãn mỗi ngày.

Khu vực bếp đầy tiện nghi với lò vi sóng LG NeoChef, máy rửa bát LG Quadwash TrueSteam và nổi bật là tủ lạnh LG FrenchDoor Instaview hoàn toàn mới. Dòng sản phẩm được tích hợp chức năng làm đá tự động với nhiều kích thước và hình dáng khác nhau như đá tròn, đá viên và đá bào.

Phòng thay đồ giới thiệu quy trình chăm sóc trang phục chuẩn Hàn cùng tháp giặt sấy LG WashTower tích hợp AI giúp tự động phân tích khối lượng, độ bẩn và chất liệu vải để thiết lập chu trình giặt sấy tối ưu. Tủ chăm sóc quần áo thông minh LG Styler là "trợ lý" đắc lực giúp làm mới trang phục và định hình phong cách cá nhân một cách dễ dàng...

Tại không gian Another Saigon by LG, khách tham quan có thể cảm nhận rõ nét sự đa dạng trong phong cách sống của mỗi người. Thông qua việc tái hiện không gian sống đậm cá tính riêng của Shin Ye Eun và Minho, LG mang đến thông điệp công nghệ có thể phục vụ cuộc sống theo những cách khác nhau…

