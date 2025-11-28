Kỷ nguyên tư nhân hóa lĩnh vực không gian

Rạng sáng 27-11, Hàn Quốc phóng thành công tên lửa Nuri do nước này tự sản xuất, còn được gọi là Tàu phóng vũ trụ Hàn Quốc-II hoặc KSLV-II. Đây là lần phóng đầu tiên do doanh nghiệp tư nhân Hanwha Aerospace thực hiện, đánh dấu cột mốc lịch sử đưa nước này chính thức bước vào kỷ nguyên tư nhân hóa lĩnh vực chinh phục không gian.

Theo Korea Herald, tên lửa Nuri thứ tư, mang theo 13 vệ tinh, trong đó có CAS500-3, vệ tinh cỡ trung thế hệ tiếp theo nặng 500kg được chế tạo để thực hiện các sứ mệnh khoa học có độ nhạy sáng cao, được phóng từ Trung tâm vũ trụ Naro ở Goheung, tỉnh Jeolla Nam. Tên lửa Nuri đã phóng thành công tải trọng chính CAS500-3, khoảng 13 phút sau khi phóng vào quỹ đạo 600km, trong khi 12 vệ tinh khối còn lại được phóng vào cùng quỹ đạo theo từng giai đoạn với khoảng thời gian 20 giây giữa mỗi lần triển khai.

Không giống như ba lần phóng trước do Viện Nghiên cứu hàng không vũ trụ Hàn Quốc (KARI) thực hiện, lần phóng tên lửa Nuri ngày 27-11 do tập đoàn tư nhân Hanwha Aerospace thực hiện.

Tên lửa vũ trụ Nuri được lắp đặt tại bệ phóng ở Trung tâm vũ trụ Naro ở Goheung, Nam Jeolla, ngày 25-11. Ảnh: KOREA AEROSPACE RESEARCH INSTITUTE

Hàn Quốc đã trở thành quốc gia thứ 7 trên thế giới thành công trong việc đưa tải trọng có tổng trọng lượng 1 tấn hoặc nặng hơn vào quỹ đạo Trái đất tầm thấp, với lần phóng tên lửa Nuri thứ ba vào tháng 5-2023. Những thành tựu này cho thấy Hàn Quốc có khả năng tự chủ hoàn toàn trong việc phóng tên lửa đẩy mang lại sự độc lập về quốc phòng và an ninh quốc gia.

Đây được coi là bước ngoặt giúp nâng tầm vị thế, sức mạnh chiến lược và an ninh của Hàn Quốc trên trường quốc tế. Thành công này cho phép Hàn Quốc nhanh chóng triển khai các vệ tinh do thám hoặc vệ tinh thông tin liên lạc phục vụ mục đích an ninh mà không cần phụ thuộc vào bất kỳ quốc gia nào.

Tuy nhiên, ý nghĩa lớn nhất của lần phóng này không nằm ở việc tên lửa đã bay được vào quỹ đạo. Việc một doanh nghiệp tư nhân đảm nhận trách nhiệm từ khâu lắp ráp, thử nghiệm cho đến vận hành phóng phức tạp cho thấy sự tự tin tuyệt đối của chính phủ Hàn Quốc vào năng lực kỹ thuật của khu vực tư nhân.

Hanwha Aerospace sẽ tiếp tục chịu trách nhiệm thực hiện 2 vụ phóng tiếp theo vào năm 2026 và 2027, khi tập đoàn quốc phòng này tăng cường năng lực phóng tàu vũ trụ để mở ra kỷ nguyên mới của hệ sinh thái vũ trụ. Hệ sinh thái vũ trụ mới sẽ thúc đẩy mạnh mẽ các ngành công nghiệp phụ trợ công nghệ cao, tạo ra chuỗi giá trị và công ăn việc làm mới.

Theo giới quan sát, sự kiện này chứng minh rằng công nghệ tên lửa đẩy nội địa của Hàn Quốc đã đủ chín muồi để không chỉ dừng lại ở nghiên cứu, mà còn tiến tới giai đoạn thương mại hóa theo quy trình nhà nước tạo nền tảng, tư nhân mở rộng và thống lĩnh thị trường. Thương mại hóa công nghệ tên lửa giúp Hàn Quốc tái hiện mô hình thành công đã được áp dụng trong các ngành công nghiệp chủ chốt khác như đóng tàu, sản xuất ô tô và bán dẫn.

Quyết định giao nhiệm vụ cho tập đoàn tư nhân Hanwha Aerospace cho thấy chính phủ đang chủ động áp dụng kinh nghiệm phát triển trước đây để thúc đẩy đổi mới, tăng cạnh tranh trong ngành vũ trụ, đồng thời hướng tới khả năng tự chủ các công nghệ vũ trụ phức tạp. Hãng tin Bloomberg còn nhấn mạnh, đây là bước đi chiến lược để Hàn Quốc thu hẹp khoảng cách với các cường quốc vũ trụ trong khu vực như Nhật Bản và Trung Quốc.

