Venezuela thu hồi giấy phép của 6 hãng hàng không quốc tế

Ngày 26-11, Cơ quan Hàng không Dân dụng Venezuela thông báo thu hồi giấy phép hoạt động của 6 hãng hàng không quốc tế, sau khi các hãng này đơn phương ngừng khai thác các chuyến bay đến Venezuela và không nối lại sau thời hạn chót.

Quân đội Venezuela diễn tập tăng cường khả năng phòng thủ. Ảnh: ALJAZEERA.

Các hãng bị thu hồi giấy phép bao gồm: Iberia (Tây Ban Nha), TAP (Bồ Đào Nha), Avianca (Colombia), LATAM (Chile – Brazil), GOL (Brazil) và Turkish Airlines (Thổ Nhĩ Kỳ). Trước đó, ngày 24-11, Bộ Giao thông Vận tải Venezuela đã yêu cầu các hãng nối lại đường bay trong vòng 48 giờ, song tất cả vẫn tiếp tục đình chỉ khai thác.

Theo Hiệp hội Đại lý Du lịch và Lữ hành Venezuela (AVAVIT), việc dừng bay ảnh hưởng đến hơn 8.000 hành khách trên ít nhất 40 chuyến bay quốc tế. Các hãng hàng không đình chỉ hoạt động sau khi Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) phát cảnh báo về “nguy cơ tiềm ẩn” khi bay qua không phận Venezuela. Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh Mỹ mở rộng chiến dịch quân sự truy quét tàu vận chuyển ma túy tại vùng biển Caribe và Đông Thái Bình Dương.

Từ đầu tháng 9 đến nay, quân đội Mỹ đã thực hiện ít nhất 21 cuộc không kích tại khu vực, khiến hơn 80 người thiệt mạng.

Cùng lúc đó, tình hình an ninh – quân sự giữa Venezuela và Mỹ tiếp tục leo thang. Theo phân tích của CNN dựa trên hình ảnh vệ tinh, video quân sự và dữ liệu nguồn mở, quân đội Venezuela đang tăng cường năng lực phòng thủ để đối phó nguy cơ xung đột. Các động thái bao gồm tổ chức diễn tập bắn đạn thật, điều động tiêm kích bay thấp qua đô thị, triển khai hệ thống radar P-18-2M và tổ hợp phòng không Buk-M2E do Nga sản xuất.

Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro mới đây công bố “kế hoạch phòng thủ toàn diện” cho thủ đô Caracas và vùng ven biển, tuyên bố nước này đang chuẩn bị cho “mọi kịch bản có thể xảy ra”.

HUY QUỐC