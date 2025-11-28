Vụ cháy chung cư ở Hồng Công (Trung Quốc): Ít nhất 94 người thiệt mạng

Rạng sáng 28-11, nhà chức trách Hồng Công cho biết đám cháy bùng phát tại tổ hợp chung cư Wang Fuk Court gồm 8 tòa nhà gần như được dập tắt hoàn toàn. Tính đến sáng 28-11, số người thiệt mạng đã tăng lên ít nhất 94 người, trong đó có 1 nhân viên cứu hỏa.

Đám cháy gần như được dập tắt hoàn toàn vào sáng 28-11. Ảnh: SCMP

Tính đến 4 giờ sáng 28-11, ít nhất 12 người sống sót đang trong tình trạng nguy kịch, trong khi bệnh viện cho biết thêm 28 người khác bị thương “nghiêm trọng”. Con số thương vong có thể còn tăng, khi sáng 27-11, Trưởng Đặc khu Lý Gia Siêu cho rằng có 279 người chưa liên lạc được.

Ngọn lửa tại khu Wang Fuk Court đã giảm đáng kể, nhưng vẫn thỉnh thoảng phát ra tàn lửa và khói dày. Lính cứu hỏa tiếp tục phun nước làm mát tòa nhà để ngăn tàn lửa bùng phát trở lại.

Theo SCMP, đây là vụ hỏa hoạn nghiêm trọng nhất tại Hồng Công trong gần 80 năm. Giới chức bắt đầu điều tra nguyên nhân gây cháy, trong đó có việc công trình được bao bọc bởi giàn giáo tre và lưới nhựa để phục vụ cải tạo.

Cơ quan chống tham nhũng Hồng Công cũng đã mở cuộc điều tra về hoạt động cải tạo này công trình có giá trị lên tới 330 triệu dollar Hồng Công này, vài giờ sau khi cảnh sát bắt giữ 3 người đàn ông, 2 giám đốc và 1 cố vấn của nhà thầu chịu trách nhiệm cải tạo các tòa nhà, với cáo buộc sơ suất để lại vật liệu xốp tại hiện trường.

Cộng đồng Hong Kong hỗ trợ nhu yếu phẩm thiết yếu cho các gia đình chịu ảnh hưởng từ vụ hỏa hoạn. Ảnh: SCMP

Nhiều người dân đã đến tham gia hỗ trợ cư dân và lính cứu hỏa. Tình nguyện viên phát quần áo và suất ăn tại quảng trường gần địa điểm cháy, trong khi một số người phát tờ rơi về người mất tích.

Chính quyền Hồng Công cho biết sẽ lập quỹ 300 triệu HKD (38,5 triệu USD) để hỗ trợ nạn nhân vụ cháy. Giới chức cũng mở cửa 9 trung tâm trú ẩn và tổ chức chỗ ở tạm thời cùng hỗ trợ khẩn cấp cho những người mất nhà cửa. Hoạt động liên quan bầu cử lập pháp dự kiến diễn ra ngày 7-12 đã bị tạm dừng.

HẠNH CHI