Vụ cháy chung cư ở Hồng Công (Trung Quốc): Nâng cảnh báo cháy lên mức cao nhất

Tối 26-11 (giờ địa phương), giới chức đặc khu hành chính Hồng Công đã nâng mức báo động vụ hỏa hoạn tại quận Tai Po lên mức 5 - mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo cháy của đặc khu này khi ngọn lửa vẫn bùng mạnh. Đã có ít nhất 14 người thiệt mạng.

Vụ hỏa hoạn tại tổ hợp Wang Fuk Court. Ảnh: SCMP

Nhằm hỗ trợ người dân, Văn phòng quận Tai Po đã mở cửa một số hội trường cộng đồng và một trường trung học để làm nơi trú ẩn tạm thời cho người dân. Hàng chục xe cứu hỏa và xe cứu thương đã xếp hàng dọc con đường thuộc khu tổ hợp Wang Fuk Court ở quận Tai Po, nơi xảy ra hỏa hoạn.

Theo Báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, đám cháy trước đó được ghi nhận vào lúc 14 giờ 51 ngày 26-11 (giờ địa phương). Ngọn lửa đã lan rộng ra ít nhất 4 tòa nhà chung cư thuộc khu tổ hợp này, khiến ít nhất 14 người thiệt mạng, 16 người bị thương nặng phải nhập viện. Hiện chưa thống kê được số người bị mắc kẹt bên trong các tòa nhà.

Do tường ngoài của tòa nhà đang được sửa chữa và bao quanh bởi giàn giáo bằng tre nên đám cháy có thể dễ dàng lan sang các tòa nhà khác. Khu Wang Fuk Court được đưa vào sử dụng từ năm 1983, gồm 8 tòa nhà, với gần 2.000 căn hộ. Khu vực này thuộc quận Tai Po ở phía Bắc Hồng Công, thuộc khu Tân Giới và gần với thành phố Thâm Quyến của Trung Quốc đại lục.

Đài CCTV đưa tin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi lời chia buồn tới các nạn nhân và gia đình. Đồng thời, kêu gọi các cơ quan chức năng nỗ lực hết sức để dập tắt đám cháy, giảm thiểu thương vong cũng như tổn thất.

Tin liên quan Máy bay trượt khỏi đường băng ở Hồng Công, 2 người chết

MINH CHÂU