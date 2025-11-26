Mỹ - Nga chuẩn bị đàm phán về hòa bình Ukraine tại Moscow

Thế giới

Điện Kremlin ngày 26-11 thông báo, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff cùng nhiều quan chức chủ chốt khác của Mỹ sẽ tới Moscow vào tuần tới để thảo luận về một kế hoạch hòa bình khả thi cho Ukraine.

Đặc phái viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Kirill Dmitriev (trái) và đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff. Ảnh: SPUTNIK

Cố vấn Tổng thống Nga Yuri Ushakov cho biết, ngoài ông Witkoff, một số đại diện khác của chính quyền Mỹ có liên quan tới vấn đề Ukraine cũng sẽ tới Moscow.

Trong khi đó, phát biểu với báo giới trên Air Force One khi bay tới Florida nghỉ lễ Tạ ơn, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, các nhà đàm phán Mỹ đang đạt tiến triển trong trao đổi với Nga và Ukraine; và Moscow đã đồng ý một số nhượng bộ.

Theo giới quan sát, khuôn khổ do Mỹ xây dựng nhằm chấm dứt chiến sự, được tiết lộ lần đầu tuần trước, đã làm dấy lên lo ngại chính quyền Tổng thống Trump có thể gây sức ép buộc Ukraine ký một thỏa thuận hòa bình có lợi cho Moscow. Tuy nhiên, cả 2 chính phủ đều từ chối bình luận về nhận định này.

