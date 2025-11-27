Hàn Quốc trừng phạt cá nhân và tổ chức liên quan các vụ lừa đảo trực tuyến

Ngày 27-11, Chính phủ Hàn Quốc thông báo áp đặt lệnh trừng phạt độc lập đối với 15 cá nhân và 132 thực thể có liên quan các đường dây tội phạm xuyên quốc gia tại khu vực Đông Nam Á, chủ yếu là các vụ lừa đảo trực tuyến nhắm vào công dân Hàn Quốc.

Công dân Hàn Quốc bị giam giữ trong các tổ chức tội phạm ở Campuchia được đưa về nước. Ảnh: YONHAP

Các biện pháp trừng phạt gồm phong tỏa tài sản tại Hàn Quốc, kể cả tiền mã hóa, hạn chế giao dịch tài chính và cấm nhập cảnh đối với các cá nhân liên quan. Những thực thể bị nhắm tới đặt cơ sở tại Campuchia, Hồng Công (Trung Quốc), lãnh thổ Đài Loan, Singapore và quần đảo Virgin thuộc Anh.

Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, đây là lần đầu tiên, Seoul áp dụng trừng phạt đối với tội phạm xuyên biên giới tại Đông Nam Á. Động thái được đưa ra sau khi một nam sinh viên Hàn Quốc bị dụ dỗ sang Campuchia làm việc và tử vong do bị tra tấn, gây chấn động dư luận và buộc chính phủ phải hành động mạnh tay.

Theo Yonhap, danh sách trừng phạt bao gồm nhiều tổ chức và cá nhân trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia các hoạt động dụ dỗ, bắt cóc và cưỡng bức lao động người Hàn Quốc, trong đó có Prince Group, Huione Group và các đơn vị liên kết.

Prince Group bị cáo buộc đứng sau các “tổ hợp” lừa đảo trực tuyến quy mô lớn như Prince Complex và Mango Complex tại Campuchia, nơi nhiều người Hàn Quốc bị chiêu dụ bằng lời mời chào việc lương cao. Huione Group bị nghi cung cấp hệ thống thanh toán và ngân hàng phục vụ rửa tiền cho các đường dây này.

Hàn Quốc cũng liệt kê 2 công dân Trung Quốc trong danh sách, một người cầm đầu đường dây lừa đảo tại khu vực Bohai (Campuchia) và một nghi phạm chính trong vụ hành hung dẫn tới cái chết của nam sinh Hàn Quốc.

Trước đó, Prince Group đã bị Mỹ và Anh trừng phạt; còn Huione Group bị Bộ Tài chính Mỹ đưa vào danh sách các tổ chức tài chính “đáng quan ngại” về rửa tiền hồi tháng 10.

KHÁNH MINH