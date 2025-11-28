Kinh tế Việt Nam thích ứng tốt trước biến động

Dư luận và các tổ chức nghiên cứu quốc tế liên tục ghi nhận nhiều tín hiệu thuận lợi từ kinh tế Việt Nam, nhấn mạnh rằng Việt Nam có vai trò ngày nổi bật trong chuỗi cung ứng; sản xuất, du lịch phục hồi rõ nét và dòng vốn đầu tư nước ngoài duy trì ở mức cao. Các đánh giá này cho thấy nền kinh tế đang sở hữu nền tảng tăng trưởng ổn định, đồng thời thích ứng tốt trước những biến động của kinh tế toàn cầu.

Trung tâm thương mại thế hệ mới

Tờ Business Times (Singapore) dẫn báo cáo của Tổ chức Allianz Research (Đức) đánh giá Việt Nam là trung tâm thương mại thế hệ tiếp theo hàng đầu ASEAN và đứng thứ hai trên thế giới, chỉ sau UAE (Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất). Các phân tích cho rằng khả năng cạnh tranh ngày càng cao đang giúp Việt Nam trở thành điểm tựa quan trọng trong mạng lưới sản xuất toàn cầu, nhất là khi xuất khẩu tăng mạnh và quá trình chuyển hướng sản xuất ở châu Á tiếp tục diễn ra.

Bên cạnh đó, việc Việt Nam mở rộng các hiệp định thương mại tự do (FTA), ký các thỏa thuận thuế quan mới với Mỹ, duy trì chi phí lao động cạnh tranh và sở hữu cơ cấu mặt hàng xuất khẩu đa dạng cũng góp phần tạo nên vị thế này.

Sản xuất hàng xuất khẩu tại Công ty May mặc DONY, xã Vĩnh Lộc, TPHCM. Ảnh: Hoàng Hùng

Bên cạnh lợi thế cạnh tranh, dòng vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục chảy mạnh vào Việt Nam. Trong 10 tháng đầu năm nay, vốn FDI đạt 21,3 tỷ USD, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm ngoái và là mức cao nhất cho giai đoạn này kể từ năm 2007. Vốn FDI cam kết cho các dự án trong tương lai cũng tăng 15,6%, lên 31,52 tỷ USD, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư đối với tiềm năng dài hạn của Việt Nam.

Lĩnh vực công nghệ tiếp tục là điểm thu hút đáng chú ý khi Việt Nam được Trang Outsource Accelerators (Mỹ) xếp là một trong những trung tâm gia công phần mềm hàng đầu thế giới. Theo đánh giá, lợi thế của Việt Nam đến từ nền giáo dục kỹ thuật vững, môi trường kinh tế ổn định và đầu tư mạnh vào hạ tầng số, qua đó duy trì chất lượng dịch vụ trong các lĩnh vực như phát triển di động, điện toán đám mây, phần mềm doanh nghiệp và các giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Trong xu thế chuyển đổi số, lĩnh vực fintech cũng phát triển nhanh. Tờ Laotian Times (Lào) ghi nhận ngành fintech Việt Nam hưởng lợi từ chính sách số hóa bài bản và niềm tin tăng lên của nhà đầu tư vào thị trường.

Sản xuất phục hồi, du lịch khởi sắc

Trang Trading Economics (Mỹ) và Fibre2fashion (Ấn Độ) dẫn khảo sát của S&P Global cho biết, Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) sản xuất của Việt Nam tháng 10-2025 đạt 54,5 - mức cao nhất trong 15 tháng. Chỉ số trên 50 phản ánh sự cải thiện của hoạt động sản xuất và báo cáo lần này cho thấy đà tăng đều ở sản lượng, đơn hàng mới và việc làm. Niềm tin kinh doanh của doanh nghiệp cũng tăng lên mức cao nhất trong 16 tháng, cho thấy cơ sở phục hồi sản xuất đang được củng cố.

Cùng với sản xuất, du lịch tiếp tục là điểm sáng. Tờ Business Times (Singapore) cho biết Việt Nam đón 1,73 triệu lượt khách quốc tế trong tháng 10-2025, tăng 22,1% so với cùng kỳ năm 2024. Tính đến nay, tổng lượng khách đạt 17,2 triệu lượt, tăng 21,5%, trong đó khách từ châu Á và châu Âu tăng mạnh. Ngành du lịch được đánh giá giữ vai trò quan trọng trong hỗ trợ tiêu dùng nội địa và duy trì nguồn thu ngoại tệ.

Trang air-journal.fr (Pháp) nhận định 2025 đánh dấu bước chuyển của du lịch Việt Nam khi lượng khách Pháp tăng tới 55% trong một năm, nhờ lợi thế về văn hóa, thiên nhiên và trải nghiệm địa phương đa dạng tại cả ba miền.

Năng lực chống chịu của kinh tế Việt Nam cũng được cộng đồng quốc tế đánh giá tích cực. Theo Reuters (Anh), nghiên cứu của công ty quản trị rủi ro Verisk Maplecroft (Anh) xếp Việt Nam vào nhóm các nền kinh tế có khả năng chống chịu tốt trước các biến động thương mại của Mỹ. Báo cáo nêu rõ, dù phụ thuộc một phần vào thương mại với Mỹ, Việt Nam vẫn duy trì sự ổn định nhờ chính sách kinh tế tiến bộ, hạ tầng được cải thiện và môi trường chính trị ổn định.

Bên cạnh đó, Trang South China Morning Post (Hồng Công, Trung Quốc) đánh giá triển vọng phục hồi của thị trường bất động sản Việt Nam đang tốt hơn dự đoán trước đó, với các cải cách chính sách và đầu tư hạ tầng lớn đóng vai trò then chốt trong việc tạo lập nền tảng cho tăng trưởng kinh tế.

AI đang trở thành một trong những tâm điểm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Thị trường AI tại Việt Nam được dự báo tăng trưởng mạnh trong thời gian tới. Trang OpenPR (Đức) cho biết thị trường AI Việt Nam đạt 752,5 triệu USD trong năm 2024 và có thể tăng lên 2.806,7 triệu USD vào năm 2033, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) 14,96%. Động lực đến từ nhu cầu số hóa, thương mại điện tử mở rộng, chính sách hỗ trợ của Chính phủ, ứng dụng AI trong y tế, định hướng phát triển đô thị thông minh và sự hợp tác giữa các trường đại học với doanh nghiệp công nghệ. Với những khoản đầu tư vào AI và nghiên cứu công nghệ cao, Việt Nam đang có vị thế dẫn đầu làn sóng phát triển phần mềm và kỹ thuật số tiếp theo tại châu Á.

THANH HẰNG