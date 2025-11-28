IATA kêu gọi Venezuela xem xét lại quyết định hủy phép bay của nhiều hãng quốc tế

Hiệp hội Vận tải Hàng không quốc tế (IATA), đại diện cho hơn 300 hãng hàng không toàn cầu, đã đề nghị Chính phủ Venezuela xem xét lại quyết định thu hồi giấy phép bay của một loạt hãng quốc tế, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì kết nối hàng không của nước này với thế giới.

Du khách tại sân bay quốc tế Simón Bolivar ở Maiquetia, bang Vargas, Venezuela. Ảnh: Getty Images

Lời kêu gọi của IATA được đưa ra chỉ một ngày sau khi Chính phủ Tổng thống Nicolás Maduro tuyên bố thu hồi phép bay của 6 hãng quốc tế gồm Iberia (Tây Ban Nha), TAP (Bồ Đào Nha), Avianca và Latam Colombia, Turkish Airlines (Thổ Nhĩ Kỳ) và Gol (Brazil) vào ngày 27-11.

Bộ Giao thông vận tải và Viện Hàng không Dân dụng quốc gia (INAC) Venezuela cáo buộc các hãng này “đồng tình với hành động khủng bố nhà nước do Mỹ thúc đẩy” và “tự ý” dừng khai thác các tuyến bay tới và rời Venezuela.

Sau cảnh báo của FAA, nhiều hãng hàng không quốc tế hủy chuyến bay tới Venezuela. Ảnh: SCMP

Trong thông cáo, IATA cho biết các hãng hàng không thành viên sẵn sàng khôi phục đường bay một cách an toàn và hiệu quả ngay khi điều kiện cho phép, nhằm bảo đảm quyền lợi của hành khách bị ảnh hưởng bởi tình huống “vượt ngoài tầm kiểm soát của các hãng”.

IATA nhấn mạnh cam kết hợp tác với nhà chức trách Venezuela nhằm tìm giải pháp bảo đảm an toàn hàng không, đồng thời duy trì sự kết nối quốc tế của quốc gia Nam Mỹ này.

Tổ chức này cho biết, các hãng buộc phải tạm dừng khai thác để bảo vệ hành khách và phi hành đoàn, tránh hoạt động tại khu vực được đánh giá có rủi ro cao. Việc hủy chuyến xảy ra sau khi Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) khuyến nghị các hãng thương mại “tăng mức cảnh giác” khi bay qua không phận Venezuela và vùng Nam Caribe.

KHÁNH HƯNG