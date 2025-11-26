Hàn Quốc quan tâm nguồn lực lao động trung niên

Hàn Quốc đang bước vào xã hội siêu già hóa, với hơn 20% dân số trên 65 tuổi. Dự báo, số người trong độ tuổi lao động sẽ giảm hơn 10 triệu trong 10 năm tới.

Trước thách thức này, chính phủ và các chính quyền địa phương phải tìm cách giải quyết vấn đề suy giảm lực lượng lao động, gia tăng chi phí phúc lợi và động lực tăng trưởng quốc gia. Tầng lớp trung niên (độ tuổi 40-64) đang được chú trọng, chiếm 39,9% tổng dân số.

Tại Seoul, độ tuổi trung bình là 45,1, với nhóm 40-64 tuổi đạt 38,5% (khoảng 3,5 triệu người). Chính quyền thành phố đã quyết định nhiệm vụ tạo việc làm cho tầng lớp này là một chủ đề quốc gia quan trọng.

Quỹ Seoul 50 Plus, đơn vị thực hiện nhiều chính sách về trung niên, đã tổ chức 2 diễn đàn chính sách trong năm nay. Tại diễn đàn đầu tiên vào tháng 3, Seoul đề xuất chuyển đổi mô hình chính sách từ hướng phúc lợi sang hướng kinh tế việc làm, nhấn mạnh sự cần thiết luật hóa việc làm cho người trung niên.

Theo đánh giá của quỹ, biên độ thu nhập 15 năm giữa tuổi nghỉ hưu và bắt đầu nhận lương hưu không còn là trách nhiệm cá nhân mà cần có sự can thiệp của hệ thống xã hội. Tại diễn đàn thứ hai vào tháng 9, thành phố công bố kết quả khảo sát với 10.000 người trung niên và 450 doanh nghiệp. Từ đó, xác định "Lộ trình chính sách việc làm trung niên" với 5 hướng đi chính, tạo điều kiện cho việc mở rộng việc làm thực chất.

Quỹ Seoul 50 Plus đã tăng cường hỗ trợ việc làm qua các chương trình như hội chợ việc làm hàng năm dành cho trung niên, cung cấp cơ hội cho hơn 5.000 người; tổ chức hội chợ việc làm tại 5 khu vực tập trung lao động trung niên và thực hiện các khóa đào tạo nghề theo nhu cầu khu vực. Những nỗ lực này đã giúp nhiều người trung niên tìm được việc làm mới.

Để gia tăng cơ hội việc làm, dự kiến tháng 3 năm sau, chính quyền Seoul sẽ khai trương Học viện Việc làm trung niên - nền tảng hỗ trợ việc làm toàn diện cho những người từ 40 tuổi trở lên, giúp họ tái thiết kế công việc và cuộc sống cho 50 năm tiếp theo.

GS Lee Cheol-hee, Đại học Quốc gia Seoul, nhận định, trong bối cảnh thay đổi nhanh chóng của công nghệ và cấu trúc công nghiệp, việc chuyển đổi nghề nghiệp và bồi dưỡng kỹ năng từ sớm là rất cần thiết để duy trì năng suất lao động trong tương lai. Ông Lee Cheol-hee kỳ vọng các chương trình của Quỹ Seoul 50 Plus sẽ mang lại hiệu quả thiết thực cho nhóm đối tượng này.

Cũng theo Quỹ Seoul 50 Plus, việc đào tạo tầng lớp trung niên thành lực lượng lao động cốt lõi là giải pháp duy nhất để duy trì sức sống kinh tế. Mô hình việc làm trung niên của Seoul đang được nhân rộng ra toàn quốc, với nhiều địa phương, như: Busan, Gwangju, Jeju và Suncheon nghiên cứu áp dụng những chính sách và chương trình trọng điểm từ Seoul.

Theo kết quả khảo sát do Liên đoàn Sử dụng lao động Hàn Quốc (KEF) công bố hôm 19-11, gần 50% số doanh nghiệp nhỏ và vừa Hàn Quốc đang tìm kiếm thêm lao động nước ngoài và muốn tăng hạn ngạch tuyển dụng tối đa hàng năm, trong bối cảnh thiếu hụt lao động ngày càng nghiêm trọng ở nước này.

Lao động nước ngoài đã trở thành lực lượng lao động thiết yếu tại nhiều doanh nghiệp công nghiệp Hàn Quốc. Do đó, Hàn Quốc cần chuyển sang một hệ thống cung ứng lao động nước ngoài linh hoạt, có thể đáp ứng nhanh chóng nhu cầu tại chỗ.

