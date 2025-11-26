Lũ lụt nghiêm trọng ở Thái Lan, Malaysia

Mưa lớn kéo dài những ngày qua đã gây ra đợt ngập lụt nghiêm trọng trên diện rộng tại miền Nam Thái Lan và Malaysia, buộc chính phủ hai nước này phải ban bố tình trạng khẩn cấp, triển khai sơ tán quy mô lớn và nâng mức cảnh báo thiên tai lên cao nhất.

Theo tờ Nation, tính đến ngày 25-11, đã có 13 người thiệt mạng, khoảng 1,9 triệu người bị ảnh hưởng trong đợt ngập lụt và mưa lớn. Các nỗ lực cứu hộ, sơ tán đang gặp khó khăn do mọi tuyến đường chính và phụ trong huyện đều bị chia cắt, khiến việc tiếp cận hiện trường chỉ có thể thực hiện bằng thuyền.

Ở tỉnh Songkhla, mưa lớn bao phủ toàn bộ các huyện. Trong đó, TP Hat Yai có mức ngập nặng nhất trong vòng 300 năm. Thậm chí, sau khi lũ rút, Hat Yai lại bị lũ lụt từ quận Sadao tràn sang, làm tắc nghẽn các tuyến đường cao tốc chính và ảnh hưởng đến các khách sạn, chợ và trung tâm mua sắm.

Trung tâm Vận hành nước thông minh (SWOC) thuộc Cục Thủy lợi Hoàng gia cho biết, nguyên nhân của đợt lũ lụt tồi tệ là do ảnh hưởng kết hợp của rãnh gió mùa mạnh và một áp thấp bao phủ các khu vực phía Nam. Điều này đã gây ra mưa to đến rất to từ tỉnh Chumphon trở xuống, dẫn đến lũ lụt lớn ở 10 tỉnh: Chumphon, Surat Thani, Nakhon Si Thammarat, Satun, Songkhla, Phatthalung, Trang, Narathiwat, Pattani và Yala.

Để ứng phó với tình trạng ngập lụt nghiêm trọng, Thái Lan chuẩn bị điều động lực lượng bao gồm 14 tàu và 1 tàu sân bay Chakri Naruebet kèm theo trực thăng, bác sĩ, hàng tiếp tế và bếp dã chiến có khả năng cung cấp 3.000 bữa ăn mỗi ngày. Tàu sân bay cũng có thể được sử dụng làm bệnh viện nổi. Hiện hàng ngàn người dân địa phương đang chịu tình cảnh thiếu thốn lương thực, thực phẩm do ngập lụt.

Mưa lớn gây lũ lụt ở Nam Thái Lan cũng ảnh hưởng đến nước láng giềng Malaysia. Ngập lụt nghiêm trọng diễn ra trên phạm vi cả nước, khiến hàng chục ngàn người Malaysia phải sơ tán đến 37 trung tâm cứu trợ tạm thời.

Theo Bernama, Cơ quan Quản lý Thảm họa quốc gia Malaysia (NADMA), tính đến ngày 25-11, ngập lụt đang ảnh hưởng tới 7 bang: Kedah, Kelantan, Penang, Perak, Perlis, Terengganu và Selangor, với khoảng 13.782 người bị ảnh hưởng.

Lực lượng cứu hỏa và cứu hộ cho biết tình hình vẫn trong tầm kiểm soát, nhưng cảnh báo rủi ro tăng cao do Cục Khí tượng Malaysia đã ban hành cảnh báo mưa lớn kéo dài cho nhiều khu vực ở bờ Đông và miền Bắc bán đảo Malaysia suốt tuần này. Giới chức Malaysia khuyến cáo cư dân trong các khu vực rủi ro cao nên tuân thủ lệnh sơ tán để tránh nguy hiểm và theo dõi cập nhật về thời tiết, mực nước sông, chuẩn bị nhu yếu phẩm cần thiết và ưu tiên an toàn gia đình.

