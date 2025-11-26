Thế giới

EU cấm đồ chơi chứa hóa chất vĩnh cửu

SGGPO

Nghị viện châu Âu (EP) đã thông qua bộ quy định mới cấm hoàn toàn việc bày bán các sản phẩm đồ chơi chứa hóa chất vĩnh cửu (PFAS) và chất gây rối loạn nội tiết vào năm 2030, nhằm tăng cường bảo vệ sức khỏe trẻ em.

DC.jpg
EU muốn đồ chơi cho trẻ em phải thật sự an toàn. Ảnh: ADOBE STOCK

Quy định sẽ cấm sử dụng có chủ đích các chất PFAS, cùng các dạng bisphenol (chất phụ gia hóa học dùng để sản xuất nhựa cứng và nhựa chống dính) nguy hiểm nhất.

Trước khi đưa sản phẩm ra thị trường, nhà sản xuất sẽ phải tiến hành đánh giá an toàn toàn diện đối với các rủi ro từ hóa chất, vật lý, cơ học đến điện. Khoảng thời gian chuyển tiếp được thiết kế để các doanh nghiệp có đủ thời gian điều chỉnh quy trình sản xuất.

Liên minh châu Âu (EU) kỳ vọng việc siết quy định sẽ giảm số lượng đồ chơi nguy hiểm thông qua thực thi nghiêm ngặt và kiểm soát hải quan hiệu quả hơn.

Theo quy định mới, mọi sản phẩm đồ chơi phải có "hộ chiếu số của sản phẩm" hiển thị rõ ràng, chứng nhận đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn an toàn. Đây là một trong những biện pháp được thiết kế nhằm thích ứng với sự phát triển của thương mại điện tử, trong đó có các hàng hóa đến từ ngoài EU.

PFAS là nhóm hóa chất rất bền vững, có khả năng chống nước và chống dính, được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp từ giữa thế kỷ 20. Tuy nhiên, theo Cơ quan Hóa chất châu Âu (ECHA), nhóm chất này thường xuyên gây ô nhiễm nguồn nước, đất và đang ngày càng bị siết chặt trên toàn cầu do rủi ro đối với môi trường và sức khỏe con người.

Tin liên quan
MINH CHÂU

Từ khóa

EU Hoát chất vĩnh cửu PFAS Ô nhiễm Sức khỏe Con người đồ chơi hóa chất vĩnh cửu bảo vệ sức khỏe trẻ em

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn