EU cấm đồ chơi chứa hóa chất vĩnh cửu

Nghị viện châu Âu (EP) đã thông qua bộ quy định mới cấm hoàn toàn việc bày bán các sản phẩm đồ chơi chứa hóa chất vĩnh cửu (PFAS) và chất gây rối loạn nội tiết vào năm 2030, nhằm tăng cường bảo vệ sức khỏe trẻ em.

EU muốn đồ chơi cho trẻ em phải thật sự an toàn. Ảnh: ADOBE STOCK

Quy định sẽ cấm sử dụng có chủ đích các chất PFAS, cùng các dạng bisphenol (chất phụ gia hóa học dùng để sản xuất nhựa cứng và nhựa chống dính) nguy hiểm nhất.

Trước khi đưa sản phẩm ra thị trường, nhà sản xuất sẽ phải tiến hành đánh giá an toàn toàn diện đối với các rủi ro từ hóa chất, vật lý, cơ học đến điện. Khoảng thời gian chuyển tiếp được thiết kế để các doanh nghiệp có đủ thời gian điều chỉnh quy trình sản xuất.

Liên minh châu Âu (EU) kỳ vọng việc siết quy định sẽ giảm số lượng đồ chơi nguy hiểm thông qua thực thi nghiêm ngặt và kiểm soát hải quan hiệu quả hơn.

Theo quy định mới, mọi sản phẩm đồ chơi phải có "hộ chiếu số của sản phẩm" hiển thị rõ ràng, chứng nhận đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn an toàn. Đây là một trong những biện pháp được thiết kế nhằm thích ứng với sự phát triển của thương mại điện tử, trong đó có các hàng hóa đến từ ngoài EU.

PFAS là nhóm hóa chất rất bền vững, có khả năng chống nước và chống dính, được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp từ giữa thế kỷ 20. Tuy nhiên, theo Cơ quan Hóa chất châu Âu (ECHA), nhóm chất này thường xuyên gây ô nhiễm nguồn nước, đất và đang ngày càng bị siết chặt trên toàn cầu do rủi ro đối với môi trường và sức khỏe con người.

MINH CHÂU