Quân đội Israel tiến hành chiến dịch mới ở Bờ Tây

Tờ Times of Israel dẫn thông báo của quân đội và cơ quan an ninh nội địa Israel cho biết, chiến dịch mới này không nằm trong chiến dịch chống khủng bố được phát động vào tháng 1-2025 chủ yếu nhắm vào các trại tị nạn Palestine.
Lệnh giới nghiêm được áp dụng trong khu vực, một số con đường đã bị xe ủi đất chặn lại. Các trạm kiểm soát quân đội được triển khai. Các cơ quan chính phủ, trường học và nhà trẻ được lệnh đóng cửa trong thời gian diễn ra chiến dịch.
Quân đội Israel tuyên bố chiến dịch sẽ kéo dài nhiều ngày, tập trung vào 5 ngôi làng trọng điểm là Tubas, Tamun, Far'a, Tayasir và Aqaba. Các lực lượng sẽ bắt giữ những đối tượng bị truy nã dựa trên thông tin tình báo sau khi xác định được các tổ chức khủng bố mới hoạt động trong khu vực.