Quân đội Israel tiến hành chiến dịch mới ở Bờ Tây

Ngày 26-11, quân đội Israel thông báo bắt đầu một phần của chiến dịch chống khủng bố trên diện rộng tại khu vực phía bắc Samaria ở Bờ Tây, đồng thời tuyên bố sẽ không cho phép "các nhóm khủng bố cố thủ trong khu vực".

Cuộc đột kích diễn ra tại một số thị trấn và làng mạc của người Palestine ở phía đông bắc Bờ Tây. Ảnh: IDF

Tờ Times of Israel dẫn thông báo của quân đội và cơ quan an ninh nội địa Israel cho biết, chiến dịch mới này không nằm trong chiến dịch chống khủng bố được phát động vào tháng 1-2025 chủ yếu nhắm vào các trại tị nạn Palestine.

Lệnh giới nghiêm được áp dụng trong khu vực, một số con đường đã bị xe ủi đất chặn lại. Các trạm kiểm soát quân đội được triển khai. Các cơ quan chính phủ, trường học và nhà trẻ được lệnh đóng cửa trong thời gian diễn ra chiến dịch.

Quân đội Israel tuyên bố chiến dịch sẽ kéo dài nhiều ngày, tập trung vào 5 ngôi làng trọng điểm là Tubas, Tamun, Far'a, Tayasir và Aqaba. Các lực lượng sẽ bắt giữ những đối tượng bị truy nã dựa trên thông tin tình báo sau khi xác định được các tổ chức khủng bố mới hoạt động trong khu vực.

HẠNH CHI