Ukraine ra mắt tên lửa FP-7 và FP-9 mô phỏng S-400 của Nga

Theo Defense Express, công ty quốc phòng Fire Point của Ukraine vừa giới thiệu hai tên lửa đạn đạo mới là FP-7 và FP-9. Hai loại tên lửa này có tầm bắn lần lượt khoảng 200km và 855 km, dự kiến sẽ được chuẩn hóa vào cuối năm nay.

Ukraine giới thiệu tên lửa FP-7 và FP-9. Ảnh: DEFENSE EXPRESS

Tên lửa FP-7 được trang bị hệ thống dẫn đường và điều khiển bay riêng, với các đặc điểm khí động học và lái cơ bản mô phỏng theo tên lửa 48N6 thuộc tổ hợp S-400 của Nga. Trong khi tên lửa 48N6 của Nga dài 7,5m, nặng 1.900kg và có tốc độ trung bình 1.190m/giây với đầu đạn 180kg, tên lửa FP-7 của Ukraine có đầu đạn 150kg, tầm bay 200km và đạt tốc độ tối đa 1.500m/giây.

Tên lửa FP-7 sẽ được chuẩn hóa trước, sau đó đến FP-9. Hai tên lửa được công bố lần đầu tại triển lãm quốc phòng ở Ba Lan tháng 9-2025.

Hồi tháng 10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận Ukraine đã lần đầu tiên sử dụng hai loại tên lửa tầm xa Flamingo và Ruta do nước này tự sản xuất trong chiến đấu. Tổng thống Zelensky cũng thừa nhận nguồn cung cấp tên lửa tầm xa từ châu Âu của Ukraine đang cạn dần.

PHƯƠNG NAM

