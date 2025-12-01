Hà Tĩnh: "Thủ phủ" đào phai lo... mất tết

Các đợt bão và mưa lũ vừa qua đã khiến “thủ phủ” trồng cây cảnh đào phai phục vụ tết ở xã Toàn Lưu (tỉnh Hà Tĩnh) thiệt hại nặng nề, người dân đang lo lắng nguy cơ mất nguồn thu nhập chính.

Trưa 1-12, có mặt tại xã Toàn Lưu, PV Báo SGGP ghi nhận, hàng loạt gốc cây cảnh đào phai các loại của người dân trồng phục vụ thị trường Tết Nguyên đán sắp tới bị đổ ngã, héo úa, chết khô khắp nơi. Trong khi đó, rất nhiều cây khác lại có hiện tượng trổ hoa sớm. Cạnh một số tuyến đường giao thông, nhiều gốc cây cảnh đào phai bị gãy ngang thân, bật gốc và vứt bỏ làm củi khô.

Ông Trần Hựu (trú xã Toàn Lưu) lo lắng bên những cây đào phai đã héo úa, chết dần do bão, mưa lũ

Nhiều hộ dân trồng cây cảnh đào phai ở xã Toàn Lưu cho biết, thời gian qua, họ đã đầu tư vốn liếng, công sức để trồng, chăm sóc, tạo dáng cho vườn cây đào phai với hy vọng bán tết. Tuy nhiên, năm nay, thời tiết bất thường, nhất là 2 cơn bão mạnh liên tiếp là số 5 và số 10, tiếp đó là các đợt mưa lũ kéo dài đã khiến hàng ngàn cây cảnh đào phai cảnh bị gió quật gãy, bật gốc, úng nước... không thể phục hồi, gây thiệt hại rất lớn về tài sản.

Hiện nay, nhiều cây đang tiếp tục khô héo, chết dần. Ngoài thiệt hại về số lượng cây, người dân trồng đào phai còn phải đối mặt với nỗi lo về chất lượng hoa của những cây còn sót lại, bị suy yếu, phát triển chậm, khó nở hoa đúng đúng dịp tết do bão, mưa lũ.

Ông Trần Hựu (sinh năm 1956, trú thôn 3, xã Toàn Lưu) cho biết, hiện nay gia đình đang trồng khoảng 100 gốc đào phai, loại cây 2-3 năm. Nhưng năm nay, do bão, mưa lũ liên tiếp khiến nhiều cây khô héo, chết hàng loạt và chưa có dấu dừng lại, gây thiệt hại hàng chục triệu đồng. Từ nay đến tết còn khoảng hơn 2 tháng, ngoài những cây khô héo và chết, nhiều cây khác cũng đã có hiện tượng trổ hoa sớm nên gia đình rất lo lắng.

Theo ông Trần Hựu, ông đã gắn bó với nghề trồng cây đào phai cảnh này 20 năm, nhưng đây là năm cây đào bị khô héo, chết nhiều nhất do mưa bão gây ra. Cuộc sống của hai vợ chồng ông trông vào vườn đào phai này nhưng năm nay dự kiến thu nhập sẽ rất khó khăn, công sức chăm sóc gần như mất trắng.

Trao đổi với PV Báo SGGP, ông Trần Bá Hoành, Phó Chủ tịch UBND xã Toàn Lưu cho biết, toàn xã có có hơn 600 hộ dân trồng cây cảnh đào phai với diện tích khoảng 108ha, tập trung tại 10 thôn. Bão số 5, bão số 10 và đợt mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề, với hàng chục ngàn gốc cây cảnh đào các loại đã bị xoắn gốc, gãy, đổ ngã, chết khô, chiếm tới khoảng 50%. Trong đó, có 3 thôn có số diện tích cây cảnh đào phai bị thiệt hại nặng nhất là Kim Sơn, Xuân Sơn, Đồng Vĩnh; hộ bị thiệt hại nặng là khoảng 300-400 gốc cây đào với trên 150 triệu đồng, hộ ít thì khoảng từ 20-100 gốc...

Thời gian qua, người dân đã có nhiều biện pháp chăm sóc, khắc phục cứu cây nhưng không có kết quả. Hiện nay, số lượng cây đào bị hư hỏng đang lan rộng, khiến người dân mất trắng.

Theo ông Trần Bá Hoành, đào phai là cây trồng chủ lực phát triển kinh tế của nhiều hộ dân ở địa phương. Mỗi năm, "thủ phủ" đào phai cung cấp cho thị trường tết hàng ngàn gốc đào các loại. Tuy nhiên, năm nay, thiệt hại sau bão và mưa lũ quá nặng nề. Ngoài số lượng cây đã chết, đổ ngã, địa phương cũng đang lo ngại thời tiết bất lợi làm chất lượng hoa của những cây đào còn lại có thể giảm sút, phát triển chậm do cây bị mưa bão làm xoắn bộ rễ, suy yếu.

DƯƠNG QUANG