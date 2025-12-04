Công nghiệp hỗ trợ là trụ cột nâng cao chất lượng tăng trưởng

Chiều 4-12, tại phường Bình Dương, TPHCM đã diễn ra Diễn đàn “Thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu”.

Các diễn giả tham gia thảo luận tại diễn đàn. Ảnh: THANH DUNG

Diễn đàn do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TPHCM (ITPC) phối hợp cùng Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam (VASI), Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ TPHCM (HASI) và Viện Quản trị Chính sách và Chiến lược phát triển (IPADS) tổ chức.

Phát biểu khai mạc, bà Cao Thị Phi Vân, Phó Giám đốc ITPC nhấn mạnh kinh tế Việt Nam đã đạt cột mốc lịch sử, khi tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tính đến ngày 15-11 vượt 801 tỷ USD. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 410,28 tỷ USD và nhập khẩu đạt 390,74 tỷ USD, tạo ra mức xuất siêu 19,54 tỷ USD.

Tuy nhiên, cơ cấu nhập khẩu vẫn cho thấy nhu cầu rất lớn về linh kiện và bán thành phẩm, đơn cử như nhóm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 6,62 tỷ USD, cùng nhóm máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng đạt 2,59 tỷ USD.

Những số liệu này chỉ rõ dư địa phát triển của công nghiệp hỗ trợ (CNHT) trong nước còn rất lớn, đồng thời đặt ra yêu cầu phải nâng cao năng lực cung ứng để giảm phụ thuộc vào nhập khẩu và nâng tầm vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

“TPHCM đã xác định CNHT là một trong những ngành công nghiệp trọng yếu và là trụ cột quan trọng để nâng cao chất lượng tăng trưởng. Thành phố đang tập trung triển khai bốn nhóm nhiệm vụ lớn nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp CNHT”, bà Vân cho biết.

Những nhóm nhiệm vụ này bao gồm: hoàn thiện và vận hành hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp CNHT; đẩy mạnh phát triển các khu, cụm công nghiệp theo hướng chuyên sâu; thúc đẩy đổi mới công nghệ, chuyển đổi số trong doanh nghiệp CNHT; tăng cường kết nối doanh nghiệp trong nước với các tập đoàn quốc tế, các nhà mua hàng lớn.

Tại diễn đàn, bà Trương Thị Chí Bình, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VASI, cho biết mạng lưới doanh nghiệp CNHT Việt Nam hiện đang có quy mô hơn 420 hội viên, doanh thu đạt hơn 4,58 tỷ USD trong năm 2024, tập trung chủ yếu tại ba trung tâm kinh tế lớn là Hà Nội, Đà Nẵng và TPHCM.

Theo bà Bình, các doanh nghiệp CNHT Việt Nam hiện cung ứng sản phẩm cho nhiều ngành công nghiệp mũi nhọn như ô tô, xe máy, đóng tàu, điện tử, bán dẫn, năng lượng tái tạo, thiết bị y tế và hàng không vũ trụ.

Đáng lưu ý, ngành đang ghi nhận các dấu hiệu tích cực về khả năng mở rộng xuất khẩu tại một số thị trường khó tính, với mức tăng trưởng đáng kể tại thị trường Bắc Mỹ và Nhật Bản...

Doanh nghiệp tham gia triển lãm CNHT tại TPHCM. Ảnh: THANH DUNG

"Hiệp hội khuyến nghị các doanh nghiệp cần tập trung quản trị chi phí, lựa chọn phân khúc khách hàng phù hợp theo quy mô và lĩnh vực, đa dạng hóa đối tác và mở rộng công đoạn sản xuất từ cung cấp linh kiện đơn lẻ sang cụm linh kiện, ứng dụng gia công OEM (nhà sản xuất thiết bị gốc), ODM (nhà sản xuất thiết kế gốc) và OBM (nhà sản xuất thương hiệu gốc)", bà Bình chia sẻ.

Chia sẻ kinh nghiệm thực tế khi tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, ông Nguyễn Ngọc Đăng Khoa, Phó giám đốc phát triển kinh doanh Công ty SMC Precision, chỉ ra rằng chuỗi cung ứng toàn cầu đang có sự chuyển dịch mạnh mẽ từ “Toàn cầu hóa” sang “Khu vực hóa” với chiến lược “Trung Quốc +1”.

Việc này mở ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp trong nước trở thành nhà cung ứng cấp 2, cấp 3 cho các tập đoàn đa quốc gia. Tuy nhiên, để nắm bắt cơ hội này, các nhà cung cấp phải đối mặt với những yêu cầu khắt khe về tự động hóa và chuyển đổi số, trong đó mô hình Smart Factory 4.0 đang trở thành tiêu chuẩn với các yêu cầu truy xuất nguồn gốc 100% qua mã QR.

Cũng tại diễn đàn, các đại biểu đã thảo luận về rào cản liên quan đến chi phí logistics, kiểm soát chất lượng, đầu tư công nghệ, chuyển đổi số và phát triển nhân lực kỹ thuật....

THANH DUNG