Chiều nay 4-12, giá vàng trong nước giảm

Vào lúc 16 giờ 15 phút, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC giảm 700.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua, niêm yết ở mức 151,8 triệu đồng/lượng mua vào và 153,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng giảm 700.000 đồng cả 2 chiều mua và bán, giao dịch ở mức 150,8 triệu đồng/lượng mua vào và 153,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 chiều nay cũng được Công ty Bảo Tín Minh Châu giảm 800.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, báo giá ở mức 150 triệu đồng/lượng mua vào và 153 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC cũng giảm 600.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua, niêm yết giá vàng nhẫn 9999 ở mức 149,4 triệu đồng/lượng mua vào và 151,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên tại New York đêm 3-12 còn 4.202,1 USD/ounce, giảm 3,4 USD so với phiên trước. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào lúc 16 giờ 20 phút ngày 4-12 (giờ Việt Nam) tiếp tục xuống còn 4.189,2 USD ounce, giảm 10 USD so với giá chốt phiên tại New York. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 133,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 20,5 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng 18,6 – 19,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới đã rời khỏi mốc 4.200 USD/ounce trên thị trường châu Á chiều nay bất chấp nhà đầu tư đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ giảm lãi suất trong tháng này, sau báo cáo việc làm xấu hơn dự báo. Cùng với đó, Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust cũng bán ròng 2,1 tấn vàng trong phiên ngày thứ tư, giảm khối lượng nắm giữ còn 1.046,6 tấn vàng. Giới chuyên gia nhận định, kỳ vọng FED giảm lãi suất đã phản ánh vào giá vàng thời gian qua. Hiện thị trường đang chờ đợi "làn gió mới" làm chất xúc tác cho kim loại quý này.

NHUNG NGUYỄN