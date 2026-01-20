Buôn làng Đắk Lắk chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Những ngày này, ở các buôn làng Tây Nguyên rực rỡ cờ hoa, không khí rộn ràng chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Dưới cái nắng đặc trưng của vùng cao nguyên đất đỏ, buôn Cư M’Blim (phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk) đẹp như một bức tranh thổ cẩm đa sắc.

Người dân buôn Cư M'Blim, xã Ea Kao hân hoan trong tiếng cồng chiêng, điệu múa xoang chào mừng Đại hội XIV của ﻿Đảng

Tại nhà sinh hoạt cộng đồng buôn, không khí rộn ràng hơn bao giờ hết. Đội cồng chiêng đang say sưa trong bài “Mừng lúa mới”, xung quanh, những vòng múa xoang của các thiếu nữ Ê Đê trong bộ váy áo thổ cẩm tinh khôi cứ thế nối dài, uyển chuyển theo nhịp tay dập dìu.

Ông Y Nguyên Bkrông, Trưởng buôn Cư M’Blim xúc động chia sẻ: “Nhờ ơn Đảng, Chính phủ, buôn làng nay đã có đường nhựa phẳng lì, điện về tận nhà, trẻ em được đi học đầy đủ. Chúng tôi tin tưởng tuyệt đối vào Đại hội XIV, mong Đảng tiếp tục có những chính sách để đời sống đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng giàu mạnh, để bản sắc văn hóa cồng chiêng mãi vang vọng”.

Người dân buôn Cư M'Blim chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Vừa kết thúc vòng xoang đoàn kết, chị H’Năng, buôn Cư M'Blim nói về kỳ vọng của mình: “Bây giờ chúng tôi vừa biết làm nương rẫy, vừa biết sản xuất các sản phẩm của buôn để phục vụ khách du lịch. Tôi hy vọng sau Đại hội XIV, nông sản Tây Nguyên như cà phê, sầu riêng sẽ có thêm nhiều cơ hội xuất khẩu đi khắp thế giới, buôn làng sẽ ngày càng giàu đẹp”.

Ông Y Nguyên Bkrông, Trưởng buôn Cư M'Blim treo cờ Tổ quốc tại nhà sinh hoạt cộng đồng của buôn

Theo ông Đặng Gia Duẩn, Bí thư Đảng ủy phường Ea Kao, niềm tin của người dân địa phương vào Đảng ngày càng sắt son. Từ buôn thuần nông, hiện nay 10 buôn đồng bào dân tộc thiểu số và 15 tổ dân phố trên địa bàn xã đã biết ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Bà con đã biết làm nông nghiệp sinh thái kết hợp phát triển du lịch.

Ông Đặng Gia Duẩn, Bí thư Đảng ủy phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk (ở giữa)

Các nhà sinh hoạt cộng đồng phủ Wifi để phục vụ người dân chuyển đổi số. Thu nhập bình quân đầu người tăng đáng kể, tỷ lệ hộ nghèo giảm sâu qua từng năm. Chúng tôi kỳ vọng, Đại hội XIV của Đảng sẽ có những quyết sách đột phá, xây dựng hạ tầng Tây Nguyên để phát huy tiềm năng, lợi thế.

Ngược về xã biên giới Buôn Đôn, khắp các xóm làng cũng trang hoàng cờ hoa rực rỡ. Chúng tôi ghé buôn Đrăng Phốk - một buôn có 140 hộ dân với khoảng 500 nhân khẩu là một trong những buôn khó khăn của xã. Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, đời sống người dân trên địa bàn có nhiều khởi sắc. Các con đường trong buôn được bê tông hoá, lưới điện, internet phủ đến mọi nhà giúp người dân thuận lợi trong sản xuất, tiếp cận khoa học công nghệ và thông tin.

Kỳ vọng vào Đại hội XIV của Đảng, anh Y Cường Niê, Trưởng buôn bày tỏ: “Đặc biệt, năm nay, Nhà nước quan tâm, đầu tư xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp TH – THCS để chăm lo giáo dục cho học sinh vùng biên giới khiến bà con rất phấn khởi. Chúng tôi tin tưởng rằng, sau Đại hội XIV của Đảng, nhiều chính sách cho vùng đồng bào dân tộc sẽ sớm được triển khai, giúp cho đồng bào có thêm nguồn lực để thoát nghèo, từng bước làm giàu”.

MAI CƯỜNG