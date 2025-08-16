Cà Mau: Hiệu trưởng bị cáo buộc tham ô hơn 10 triệu đồng được tại ngoại

Ngày 16-8, Viện KSND Khu vực 5 (Cà Mau) đã quyết định thay thế biện pháp tạm giam bằng cho bảo lãnh đối với ông Trần Văn Tâm (54 tuổi), Hiệu trưởng Trường THCS Tam Giang Tây, xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau.

Ông Trần Văn Tâm (áo xanh) vui mừng khi được tại ngoại

Theo cơ quan chức năng, ông Tâm đã nộp khắc phục hậu quả, có nhân thân tốt, địa chỉ rõ ràng, gia đình có đơn xin bảo lãnh nên không cần thiết tiếp tục tạm giam (ông Tâm bị bắt tạm giam từ 15-8-2024).

Theo hồ sơ vụ án, tháng 7-2022, ông Tâm được phân công làm Hiệu trưởng Trường THCS Tam Giang Tây (huyện Ngọc Hiển cũ, nay là xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau). Trong năm học 2022-2023, khi trường thiếu thiết bị giảng dạy, ông Tâm họp Hội đồng sư phạm và thống nhất mua sắm thiết bị. Vốn có tay nghề hàn, ông Tâm mua vật tư và trực tiếp chế tạo các kệ hồ sơ, kệ tivi, bảng thông báo... Sau đó, để hợp thức hóa thủ tục thanh toán, ông liên hệ doanh nghiệp mua hóa đơn khống.

Trường THCS Tam Giang Tây

Tại phiên sơ thẩm ngày 17-2, tòa xác định chi phí thực tế thấp hơn số tiền quyết toán khoảng 10,7 triệu đồng và tuyên phạt ông Trần Văn Tâm 7 năm tù về tội “Tham ô tài sản”, cấm đảm nhiệm chức vụ trong 2 năm sau khi chấp hành án, đồng thời buộc sung công số tiền 10,7 triệu đồng. Không đồng ý với bản án, ông Tâm đã nộp đơn kháng cáo.

Ngày 6-5, tại phiên phúc thẩm, ông Trần Văn Tâm tiếp tục thừa nhận việc sử dụng hóa đơn khống là sai pháp luật, song khẳng định không có ý định tham ô. Ông cho biết đã tận dụng tay nghề hàn, mua vật liệu và trực tiếp chế tạo kệ hồ sơ, kệ tivi, thang kẽm, bảng thông báo… nhằm tiết kiệm chi phí cho trường. Các sản phẩm này đều có thật và đang được nhà trường sử dụng.

Toà án nhân dân tỉnh Cà Mau sau đó đã tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm vì vi phạm tố tụng và nhiều vấn đề chưa được làm rõ.

Hội đồng xét xử nhận định, ông Tâm thực tế có mua vật tư để làm thiết bị cho trường. Việc quy kết tham ô chỉ dựa trên lời khai thừa nhận sử dụng hóa đơn khống là chưa đủ căn cứ và thiếu thuyết phục. Tòa yêu cầu phải định giá toàn bộ sản phẩm do ông Tâm làm, đối chiếu với số tiền nhà trường đã chi (bao gồm cả vật tư và công thợ). Đồng thời, cần làm rõ giá trị các vật dụng chưa được định giá, mời đại diện nhà trường tham gia tố tụng, xác minh thiệt hại thực tế và mục đích sử dụng khoản tiền bị cho là chiếm đoạt.

