Đình chỉ cơ sở giáo dục không phép ở TPHCM: Phụ huynh tra cứu trường được cấp phép tại đâu?

Qua công tác kiểm tra, Sở GD-ĐT TP HCM đã ban hành 6 văn bản chấn chỉnh; thành lập 2 đoàn kiểm tra đột xuất và tham mưu đình chỉ hoạt động giáo dục đối với 2 cơ sở giáo dục tư thục. Cụ thể là Trường THCS-THPT Ngọc Viễn Đông và THCS-THPT Hàn Việt.

Từ sự việc 700 học sinh Trường THCS-THPT Hoa Sen ở cơ sở 2 (phường Tăng Nhơn Phú, TPHCM) phải chuyển trường vì cơ sở này chưa được cấp phép hoạt động giáo dục, phải đình chỉ, Sở GD-ĐT TPHCM cho biết, phụ huynh có thể tra cứu các thông tin về cơ sở giáo dục ngoài công lập và các dịch vụ giáo dục khác trên cổng thông tin điện tử của Sở GD-ĐT TP.

Cụ thể, phụ huynh có thể vào website của Sở GD-ĐT TP tại địa chỉ: hcm.edu.vn, mục “Dịch vụ giáo dục” để thực hiện tra cứu. Ở mục này, ngoài thông tin về các trường ngoài công lập, phụ huynh còn thể tra cứu các thông tin về đơn vị tư vấn du học, các trung tâm ngoại ngữ tin học, dạy thêm học thêm, trung tâm kỹ năng sống ngoài giờ chính khóa.

Trang "Dịch vụ giáo dục" được Sở GD-ĐT TPHCM triển khai từ năm 2019 nhằm công khai danh mục và thông tin của các đơn vị, cơ sở thực hiện các dịch vụ giáo dục đã được Sở GD-ĐT TP cấp phép hoạt động trên địa bàn TPHCM giúp phụ huynh thuận tiện trong việc tra cứu, tìm hiểu thông tin, nhằm lựa chọn các đơn vị cung cấp dịch vụ đã được cấp phép phù hợp với nhu cầu. Đồng thời, đây cũng là cơ sở để chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và người dân địa phương giám sát, thực hiện các hoạt động thanh tra, kiểm tra sau khi cấp phép.

Sở GD-ĐT TPHCM cho biết hiện trang thông tin đang nâng cấp để tiếp tục cập nhật, đồng bộ thông tin các đơn vị ở khu vực 2 (Bình Dương), khu vực 3 (Bà Rịa-Vũng Tàu) sau khi TPHCM thực hiện sáp nhập.

Trong năm học 2025-2026 vừa qua, UBND TP đã ban hành Quyết định số 35/2025 về quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với giáo dục ngoài công lập; tổ chức Hội nghị đối thoại với 110 doanh nghiệp, tiếp nhận và giải đáp 53 ý kiến, kiến nghị; chỉ đạo Sở GD-ĐT tăng cường giám sát, kiểm tra sau cấp phép đối với các cơ sở giáo dục.

Chưa được cấp phép, cơ sở 2 của Trường THCS-THPT Hoa Sen bị Sở GD-ĐT TP đình chỉ hoạt động giáo dục

Qua công tác kiểm tra, Sở GD-ĐT TP đã ban hành 6 văn bản chấn chỉnh; thành lập 2 đoàn kiểm tra đột xuất và tham mưu đình chỉ hoạt động giáo dục đối với 2 cơ sở giáo dục tư thục. Cụ thể là Trường THCS-THPT Ngọc Viễn Đông và THCS-THPT Hàn Việt.

Gần đây nhất, 27-8, Sở GD-ĐT TPHCM đã yêu cầu Trường THCS-THPT Hoa Sen tổ chức gặp gỡ phụ huynh có con, em đang học tại cơ sở 2 (phường Tăng Nhơn Phú- TPHCM) để hướng dẫn chuyển trường, sau khi cơ sở này phải chấm dứt hoạt động giáo dục vì chưa được cấp phép. Sở GD-ĐT TP yêu cầu nhà trường hướng dẫn cha mẹ học sinh nhằm bảo đảm việc học tập không bị gián đoạn và các quyền lợi khác của học sinh theo quy định.

Trước đó, theo kết quả kiểm tra, xem xét điều kiện hoạt động giáo dục của nhà trường tại cơ sở 2 của Sở GD-ĐT TPHCM và các ban, ngành liên quan ngày 7-8, Sở GD-ĐT TP đã có kết luận, yêu cầu Trường THCS-THPT Hoa Sen chấm dứt toàn bộ hoạt động tuyển sinh, hoạt động giáo dục tại cơ sở 2. Thực hiện hoàn trả kinh phí đã thu (nếu có) với nhóm học sinh đã tuyển sinh. Đồng thời, không tổ chức hoạt động dưới mọi hình thức tại cơ sở 2, cho đến khi được cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập và hoạt động giáo dục theo quy định hiện hành.

Theo Sở GD-ĐT TPHCM, tính đến thời điểm hiện tại, cơ sở 2 của Trường THCS-THPT Hoa Sen chưa đáp ứng được một trong các điều kiện hoạt động giáo dục theo quy định tại khoản 1 Điều 27 Nghị định 125/2024 của Chính phủ. Cụ thể, trường chưa minh chứng được pháp lý chứng minh liên quan đến văn bản pháp lý chứng minh quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà hoặc hợp đồng cho thuê địa điểm trường theo quy định.

ĐẶNG TRINH