Đổi mới giáo dục thực chất, bền vững

Chủ đề năm học 2026-2027 được Bộ GD-ĐT xác định là “Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất”. Trước thềm năm học mới, đội ngũ nhà giáo đã chia sẻ về những kỳ vọng, đề xuất giải pháp để đổi mới đi vào thực chất, hướng đến mục tiêu phát triển giáo dục bền vững.

Cán bộ quản lý, giáo viên các trường học tham gia tập huấn về ứng dụng AI vào quản lý và dạy học trong tháng 8-2026. Ảnh: THU TÂM

* GS-TS HUỲNH VĂN SƠN, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TPHCM: Tiếp tục hoàn thiện chính sách nhà giáo

GS-TS Huỳnh Văn Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TPHCM

Qua thực tế đào tạo và bồi dưỡng giáo viên, tôi cho rằng đội ngũ thầy, cô giáo hiện nay đều chủ động, sẵn sàng tiếp cận phương pháp dạy học mới. Vấn đề đặt ra là làm sao để giáo viên có đủ điều kiện đổi mới thực chất và bền vững.

Hiện nay, khoảng trống của đào tạo, bồi dưỡng giáo viên là chênh lệch giữa nhận thức và năng lực thực hành. Giáo viên hiểu yêu cầu phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh, nhưng lúng túng khi chuyển thành kế hoạch bài dạy, thiết kế nhiệm vụ học tập và công cụ đánh giá học sinh.

Các thầy, cô cần được bồi dưỡng những gì đang thiếu, chứ không phải những gì chương trình có hoặc nhà quản lý cần. Hiệu quả thực sự thể hiện bằng sự thay đổi năng lực nghề nghiệp và chất lượng giáo dục, không bằng số lượng chuyên đề, chứng chỉ hay số giờ tham gia bồi dưỡng.

Bên cạnh đó, yêu cầu giáo viên đổi mới phương pháp nhưng đánh giá kết quả học tập của học sinh hiện nay chưa đồng bộ. Nếu vẫn chủ yếu kiểm tra khả năng tái hiện kiến thức, giáo viên và học sinh khó có động lực thay đổi thực sự.

Chính sách nhà giáo cần được nhìn một cách hệ thống. Ngoài việc từng bước nâng cao thu nhập cho đội ngũ, cần quan tâm nhiều hơn đến môi trường làm việc, cơ hội phát triển, giảm việc hành chính. Các thầy, cô không chỉ cần học liệu, hạ tầng số, công cụ hỗ trợ phù hợp mà cần được tôn trọng, tin tưởng và trao quyền.

Đặc biệt, chính sách chăm lo phải phù hợp hơn với giáo viên vùng khó khăn, người làm nhiệm vụ đặc thù, lĩnh vực thiếu nhân lực và nhà giáo có đóng góp nổi bật. Chính sách phải giúp các thầy, cô sống được và phát triển được với nghề, không thể yêu cầu người thầy đổi mới bằng trách nhiệm và lòng yêu nghề. Để phát huy tối đa nội lực của nhà giáo, cần xây dựng con đường phát triển đủ hấp dẫn để giáo viên giỏi nhìn thấy tương lai trong nghề, có cơ hội học tập, nghiên cứu, sáng tạo và được ghi nhận.

* TS TRẦN ĐÌNH LÝ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm TPHCM: Hướng đến chất lượng đào tạo bền vững

TS Trần Đình Lý, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm TPHCM

Trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin, điều tôi trăn trở là đào tạo ra nguồn nhân lực thế nào đáp ứng một thế giới đang thay đổi rất nhanh. Giáo dục đại học không chỉ cần chất lượng đầu vào tốt mà cần tiếp tục chuyển hóa thành chất lượng đào tạo, năng lực nghề nghiệp, giá trị mà người học có thể tạo ra sau khi tốt nghiệp. Chương trình đào tạo ở các ngành nghề cần tiếp tục dịch chuyển từ “dạy cái mình có” sang “đào tạo cái xã hội và tương lai cần”, đáp ứng yêu cầu đặt ra từ thực tiễn.

Nhiều trường đại học hiện nay có kết quả tuyển sinh tốt, nhưng thiếu tầm nhìn dài hạn. Một số ngành đào tạo mang tính chất nền tảng, phục vụ yêu cầu phát triển bền vững nhưng chưa hấp dẫn người học. Trong khi đó, đất nước rất cần nhân lực bảo đảm an ninh lương thực, phát triển nông nghiệp xanh, kinh tế sinh học, quản lý tài nguyên và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tôi kỳ vọng Nhà nước có thêm chính sách đặt hàng, đầu tư, hỗ trợ người học đối với các ngành thiết yếu; chuyển biến mạnh mẽ hơn từ “liên kết” sang “đồng kiến tạo” giữa Nhà nước - Nhà trường - Nhà khoa học - Doanh nghiệp - Người học - Xã hội. Giáo dục đại học chuyển đổi từ tuyển được bao nhiêu sinh viên sang tạo ra được giá trị gì cho xã hội, đo lường chất lượng thông qua kết quả đầu ra, chất lượng người học tham gia thị trường lao động.

* ThS CHÂU HIỀN ĐỨC, Bí thư Chi đoàn, Tổ trưởng chuyên môn khối 4, Trường Tiểu học Lương Định Của (phường Bàn Cờ, TPHCM): Đổi mới trong từng hoạt động dạy học

ThS Châu Hiền Đức, Bí thư Chi đoàn, Tổ trưởng chuyên môn khối 4, Trường Tiểu học Lương Định Của

Năm học 2026-2027 mở ra yêu cầu mới đối với giáo viên: không chỉ dạy học sinh kỹ năng, kiến thức, mà còn góp phần hình thành công dân có năng lực số, tư duy sáng tạo và ý thức trách nhiệm. Để thực hiện mục tiêu đó, giáo viên cần chủ động đổi mới trong từng hoạt động giáo dục và ứng xử với học sinh.

Chuyển đổi số trong nhà trường không nên hiểu đơn giản là sử dụng máy tính, màn hình tương tác, trí tuệ nhân tạo trong lớp học. Thay vào đó, hướng đến mục tiêu cao hơn là giúp dạy và học hiệu quả, cá thể hóa tốt hơn, tạo thêm cơ hội cho học sinh khám phá và sáng tạo.

Trong từng tiết học, học sinh được hướng dẫn cách tìm kiếm, chọn lọc, kiểm chứng thông tin; hình thành kỹ năng sử dụng công nghệ an toàn, có trách nhiệm. Các em được định hướng sử dụng internet một cách văn minh, không chia sẻ thông tin cá nhân, không tham gia bắt nạt trên mạng xã hội, sử dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ học tập một cách trung thực, sáng tạo. Đổi mới dạy học được bắt đầu từ một tiết học tốt hơn, một học sinh được quan tâm đúng lúc, một phương pháp dạy học mới, một ứng dụng công nghệ được sử dụng đúng lúc, đúng chỗ.

Tôi mong các nhà trường tạo thêm điều kiện để giáo viên mạnh dạn đổi mới, chia sẻ học liệu số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm và nhân rộng những sáng kiến thiết thực. Đổi mới để giáo dục tốt hơn, chuyển đổi số để học sinh phát triển toàn diện hơn, không chạy theo thành tích mà hướng đến hiệu quả cụ thể, thực chất từ mỗi người học.

T.TÂM - T. HÙNG - C.CHƯƠNG ghi