Giải quyết chỗ học cho 700 học sinh vì cơ sở hoạt động không phép

Chiều 1-9, Sở GD-ĐT TPHCM đã có thông tin về tình hình tổ chức hoạt động giáo dục tại Trường THCS-THPT Hoa Sen sau những phản ánh về việc 700 học sinh phải chuyển trường vì cơ sở hoạt động không phép

Theo Sở GD-ĐT TPHCM, qua kiểm tra, rà soát tình hình hoạt động của các cơ sở và địa điểm thuộc Trường THCS-THPT Hoa Sen, cụ thể như sau:

Trụ sở chính tại (số 26 đường Phan Chu Trinh, phường Tăng Nhơn Phú, TPHCM): Được thành lập theo Quyết định 3408 ngày 11-7-2011 của Chủ tịch UBND TPHCM và cho phép hoạt động theo Quyết định 287-28 ngày 10-3-2014 của Sở GD-ĐT. Tuy nhiên, Cơ sở này chưa được giao chỉ tiêu tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2026 - 2027 theo Công văn số 8031 của Sở GD-ĐT TP.

Tại địa điểm Km11+300, Xa lộ Hà Nội, phường Tăng Nhơn Phú, TPHCM (gọi tắt là địa điểm Xa lộ Hà Nội): Trường THCS-THPT Hoa Sen chưa cung cấp được văn bản chứng minh quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà hoặc hợp đồng thuê địa điểm trường đảm bảo theo Nghị định số 125/2024 của Chính phủ. Do đó, ngày 22-8-2026, Sở GD-ĐT có công văn yêu cầu Trường THCS-THPT Hoa Sen chấm dứt toàn bộ các hoạt động tuyển sinh, hoạt động giáo dục tại đây.

Tại cơ sở Võ Văn Ngân (địa chỉ: Số 190 Võ Văn Ngân, phường Thủ Đức, TPHCM): đã ngừng hoạt động từ năm học 2025-2026. Nhà trường xin chuyển địa điểm sang Trường Cao đẳng Nghề TPHCM (số 19A đường số 17, phường Thủ Đức, TPHCM) nhưng chưa được cấp phép tổ chức hoạt động giáo dục tại địa điểm mới.

Sở GD-ĐT TPHCM cho biết với quan điểm bảo đảm quyền lợi học tập chính đáng của học sinh là ưu tiên cao nhất, không để việc học của học sinh bị gián đoạn trước thềm năm học 2026-2027, Sở GD-ĐT đang triển khai các giải pháp, tập trung sắp xếp, bố trí chỗ học phù hợp.

Theo đó, tổng hợp danh sách, nhu cầu chuyển trường của phụ huynh học sinh để có phương án bố trí chỗ học phù hợp với nguyện vọng chính đáng và điều kiện thực tiễn. Nguyên tắc là ưu tiên phân bổ trường học gần nơi cư trú và phù hợp với năng lực tiếp nhận của từng cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Sở GD-ĐT hỗ trợ và giám sát tiến độ chuyển trường: chủ động hướng dẫn, giám sát tiến độ chuyển trường cho toàn bộ học sinh tại địa điểm Xa lộ Hà Nội; ưu tiên giải quyết dứt điểm đối với học sinh lớp đầu cấp (lớp 6 và lớp 10 năm học 2026 - 2027) do nhà trường tuyển sinh không đúng quy định.

Các nhóm học sinh còn lại được xem xét giải quyết theo địa chỉ cư trú và nguyện vọng để đảm bảo 100% học sinh có chỗ học ổn định trước khi bắt đầu năm học mới.

Sở cũng duy trì đường dây nóng tiếp nhận phản ánh của phụ huynh học sinh; tổ chức bộ phận tiếp công dân để kịp thời tư vấn, giải đáp thắc mắc và hướng dẫn hỗ trợ phụ huynh thực hiện các thủ tục chuyển trường nhanh chóng, thuận lợi.

Cơ sở 2 Trường THCS-THPT Hoa Sen bị đình chỉ hoạt động vì hoạt động không phép

Sở cũng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND và Công an phường Tăng Nhơn Phú, Công an Thành phố theo dõi diễn biến, giám sát quá trình chấp hành của nhà trường và bảo đảm giữ vững an ninh trật tự tại các cơ sở và địa điểm cũng như trên địa bàn.

Như Báo Sài Gòn Giải Phóng đã phản ánh, lùm xùm tại Trường THCS-THPT Hoa Sen xảy ra thời gian qua liên quan sự việc, dù chưa được giao chỉ tiêu tuyển sinh, trường vẫn thực hiện thông báo tuyển sinh cho năm học 2026-2027.

Trước đó, qua kiểm tra điều kiện hoạt động giáo dục của nhà trường, Sở GD-ĐT TP đã có kết luận, yêu cầu Trường THCS-THPT Hoa Sen chấm dứt toàn bộ hoạt động tuyển sinh, hoạt động giáo dục tại cơ sở 2. Trường phải hoàn trả kinh phí đã thu (nếu có) với nhóm học sinh đã tuyển sinh. Đồng thời, không tổ chức hoạt động dưới mọi hình thức tại cơ sở 2, cho đến khi được cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập và hoạt động giáo dục theo quy định. Được biết, cơ sở 2 của Trường THCS-THPT Hoa Sen có khoảng 700 học sinh.

ĐẶNG TRINH