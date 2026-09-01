Khẩn trương chăm lo chế độ cho học sinh diện chính sách, khó khăn

Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa ký Công điện số 62/CĐ-TTg về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với học sinh yếu thế, có hoàn cảnh gia đình khó khăn; học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số...

Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS Si Pa Phìn, tỉnh Điện Biên

Công điện nêu, gần đây, có trường học trên địa bàn tỉnh Điện Biên kêu gọi các tổ chức, cá nhân, cộng đồng hỗ trợ gạo và các điều kiện thiết yếu để các em có đủ điều kiện học tập, đến trường.

Về việc này, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên chỉ đạo kh`ẩn trương rà soát, xác minh thông tin báo chí phản ánh; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách của Trung ương và địa phương đối với học sinh thuộc diện được hưởng; chủ động huy động, bố trí các nguồn lực hợp pháp để hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, bảo đảm các em có đủ điều kiện thiết yếu để đến trường, học tập và sinh hoạt.

Thủ tướng yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành chỉ đạo rà soát, thực hiện đầy đủ chính sách đối với trẻ em, học sinh, học viên, nhất là các đối tượng học ở trường nội trú, bán trú, trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền; vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo; học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế và các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

Trước đó, ông Nguyễn Thành Trung, Hiệu trưởng Trường THCS Võ Nguyên Giáp (xã Mường Phăng, Điện Biên) đã kêu gọi hỗ trợ gạo, gas trên mạng xã hội Facebook để duy trì bữa ăn cho hơn 300 học sinh ở xa trường.

LÂM NGUYÊN