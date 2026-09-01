Gia Lai: Xuyên lễ lắp thiết bị cho trường nội trú biên giới

Ngày 1-9, Đoàn công tác của Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai (chủ đầu tư) tiếp tục đến 7 trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS ở 7 xã biên giới hỗ trợ nhà thầu lắp đặt thiết bị tại các phòng học.

Vận chuyển thiết bị vào lắp đặt tại trường nội trú ở Gia Lai. Ảnh: XUÂN ĐIỆP

Theo đó, đoàn khoảng 40 người, gồm lãnh đạo và nhân viên Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai.

Tại các công trình, đoàn phối hợp tổ lắp đặt thiết bị khuân vác vật dụng vào từng phòng học, hỗ trợ lắp thiết bị, sắp xếp bàn ghế và chỉnh trang trường lớp.

Không khí làm việc diễn ra khẩn trương nhằm sớm hoàn thiện các hạng mục, bảo đảm các trường sẵn sàng đón học sinh, tổ chức dạy - học.

Những ngày nghỉ lễ, cán bộ Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai hỗ trợ nhà thầu lắp đặt thiết bị phục vụ dạy - học. Ảnh: XUÂN ĐIỆP

Theo Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai, 7 trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS tại các xã biên giới hiện trong giai đoạn hoàn thiện. Đây là những công trình quan trọng, có ý nghĩa đối với việc nâng cao điều kiện học tập cho học sinh khu vực biên giới.

Do đó, để kịp phục vụ năm học mới, đơn vị tận dụng kỳ nghỉ lễ, huy động cán bộ đến các công trình, cùng nhà thầu hoàn thiện những hạng mục còn lại.

"Đến nay, cơ bản 7 ngôi trường đảm bảo các điều kiện để tổ chức khai giảng và học tập", đại diện Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai cho biết.

Lắp đặt bàn ghế. Ảnh: XUÂN ĐIỆP

7 trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS tại Gia Lai có quy mô 212 lớp, phục vụ khoảng 7.108 học sinh, tổng mức đầu tư hơn 1.516 tỷ đồng. Các công trình được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng dạy và học tại khu vực biên giới. Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS xã Ia Púch trước giờ đưa vào khai giảng, phục vụ năm học mới. Ảnh: HỮU PHÚC

HỮU PHÚC