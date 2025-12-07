Cà Mau: Hòn Khoai tạo dựng thế đứng của quốc gia trên biển lớn

Tối 7-12, tại quảng trường Phan Ngọc Hiển (phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau), Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau tổ chức họp mặt kỷ niệm 85 năm khởi nghĩa Hòn Khoai, Ngày truyền thống cách mạng của Đảng bộ, quân và dân tỉnh Cà Mau (13-12-1940 – 13-12-2025) và 65 năm kết nghĩa Cà Mau - Ninh Bình.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại buổi họp mặt

Đến dự có lãnh đạo ban, bộ ngành Trung ương; đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các đồng chí lão thành cách mạng; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Cà Mau; đoàn công tác tỉnh Ninh Bình và đông đảo nhân dân địa phương tham dự.

Cách đây 85 năm, dưới ánh sáng soi đường của Đảng Cộng sản Việt Nam, các tổ chức Đảng và phong trào quần chúng cách mạng ở Cà Mau đã hình thành và phát triển mạnh mẽ, mở ra trang sử mới cho phong trào cách mạng tỉnh nhà. Đặc biệt, cuộc khởi nghĩa Hòn Khoai năm 1940 - một phần của phong trào Nam Kỳ khởi nghĩa - mãi mãi là biểu tượng sáng ngời của lòng quả cảm, của tinh thần yêu nước và khát vọng độc lập dân tộc.

Tiết mục văn nghệ tái hiện cuộc khởi nghĩa Hòn Khoai

Cuộc khởi nghĩa do đồng chí Phan Ngọc Hiển chỉ huy, đã diễn ra vào đêm 13-12-1940, mang ý nghĩa sâu sắc, đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc về chính trị, tư tưởng và tổ chức của Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu (nay là Cà Mau). Thắng lợi vang dội của cuộc khởi nghĩa là nhờ vào sự chuẩn bị chu đáo, cùng với tinh thần chủ động, linh hoạt và lòng dũng cảm của các chiến sĩ cách mạng.

Mặc dù Khởi nghĩa Hòn Khoai đã bị kẻ thù đàn áp dã man, đồng chí Phan Ngọc Hiển và 9 đồng chí tham gia khởi nghĩa đã anh dũng hy sinh, nhưng cuộc khởi nghĩa và tên tuổi của các anh hùng liệt sĩ đã đi vào lịch sử, trở thành niềm tự hào bất diệt. Cuộc Khởi nghĩa Hòn Khoai là một bản hùng ca của ý chí quật cường, là lời tuyên bố đanh thép “Thà hy sinh, chứ nhất định không chịu làm nô lệ” của dân tộc ta và mãi mãi ghi vào lịch sử. Và, ngày 13-12 hàng năm đã trở thành Ngày truyền thống cách mạng của Đảng bộ, quân và dân Cà Mau anh hùng.

Tiết mục văn nghệ tại họp mặt kỷ niệm 85 năm Khởi nghĩa Hòn Khoai

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải khẳng định, 85 năm trước, Hòn Khoai và 10 liệt sĩ khởi nghĩa đã trở thành ngọn đuốc soi đường cho phong trào đấu tranh cách mạng thì ngày nay, Hòn Khoai lại được Tổ quốc gọi tên, nhận lãnh sứ mạng mới, để tạo dựng “thế đứng của quốc gia trên biển lớn” và để mở đường tương lai cho Việt Nam.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải tin tưởng, với truyền thống cách mạng vẻ vang, với sự đoàn kết - bản lĩnh - sáng tạo của toàn Đảng bộ, Cà Mau sẽ tiếp tục đổi mới tư duy, phương pháp, hành động quyết liệt, hiệu quả, khơi dậy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nhất định sẽ bứt phá, vươn lên mạnh mẽ trong giai đoạn mới, xứng đáng với sự hy sinh của bao thế hệ đi trước, sự tin tưởng của Trung ương và sự kỳ vọng của nhân dân.

TẤN THÁI