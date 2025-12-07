Gió mạnh phía Đông Nam khu vực giữa Biển Đông

Áp thấp nhiệt đới không thay đổi về hướng và cường độ nhưng gây gió mạnh trên vùng biển phía đông nam khu vực giữa Biển Đông.

Tin áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông. Ảnh: KTTV

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, hồi 13 giờ ngày 7-12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 12 độ Vĩ Bắc; 123,5 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippines.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới cấp 6, giật cấp 8. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây với tốc độ khoảng 15km/h.

Dự báo đến 13 giờ ngày 8-12, áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Bắc đảo PaLaOan (Philippines), di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 15 - 20km/h. Sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8.

Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Đông Nam giữa Biển Đông; cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3.

Đến 13 giờ ngày 9-12, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa, cách đảo Song Tử Tây khoảng 140km về phía Đông Đông Nam, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 20km/h. Sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8.

Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Nam giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa); cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 20-25km, cường độ suy yếu dần.

Do tác động của áp thấp nhiệt đới, từ sáng 8-12, vùng biển phía Đông Nam khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Đông Bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-4m, biển động.

Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Theo TTXVN