Ươm mầm hạnh phúc

Thành tựu này không đơn thuần là một chỉ số, mà là sự ghi nhận cho những nỗ lực bền bỉ của Việt Nam trong việc kiến tạo một môi trường sống an lành, nhân văn; đồng thời phản ánh tinh thần lạc quan, nhân ái và khát vọng chung sức của hàng triệu người Việt luôn hướng tới tương lai phồn vinh, thịnh vượng và tràn đầy yêu thương.

Tiếp nối niềm tự hào đó, Ngày hội Việt Nam hạnh phúc - Vietnam Happy Fest 2025 được Bộ VH-TT-DL chủ trì, phối hợp UBND TP Hà Nội tổ chức, đang diễn ra tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội (từ ngày 5 đến 7-12) không chỉ là một hoạt động văn hóa cộng đồng, mà còn là hành trình gợi mở cảm xúc, nơi niềm vui và sự sẻ chia được khơi dậy qua từng trải nghiệm.

Với mô hình “Con đường hạnh phúc”, người tham gia bước qua 13 điểm dừng, từ triển lãm số hóa, photobooth nghệ thuật đến “Cây hạnh phúc”, “Bản đồ hạnh phúc”. Ở mỗi điểm dừng, du khách không chỉ quan sát mà còn được chạm, được cảm nhận để tìm lại cảm giác mà nhịp sống hiện đại dễ làm phai nhạt. Trong một thế giới mà nhiều người coi bận rộn là thước đo thành công và công nghệ phát triển chóng mặt, sự kết nối giữa con người nhiều khi trở nên mong manh. Do đó, Vietnam Happy Fest 2025 xuất hiện như một khoảng lặng, nhắc chúng ta về giá trị của sự bình an và hiện diện.

Sự kiện không hướng đến những lý thuyết xa xôi về “hạnh phúc lớn lao”, mà khẽ đưa con người trở về với cuộc sống đời thường với những khoảnh khắc được sống thật với cảm xúc của mình. Tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, mọi người tham gia có thể gắn kết cộng đồng qua những tương tác chân thành: trẻ em vẽ tranh, người trẻ trò chuyện, người lớn tuổi thong thả dạo bước ngắm nhìn phố phường… Hạnh phúc đôi khi đến rất nhẹ, một nét vẽ hồn nhiên, dòng tin gửi đúng lúc hay một khoảnh khắc được lưu giữ trong mỗi tấm hình cũng đủ khiến lòng người ấm lại.

Xã hội hiện đại nói nhiều về tăng trưởng kinh tế, về công nghệ 4.0, về trí tuệ nhân tạo... nhưng chúng ta ngày càng thấu hiểu rằng chất lượng cuộc sống không thể chỉ đo bằng trí thông minh của robot. Một cộng đồng mạnh là nơi mọi người dân cảm thấy an toàn, được tôn trọng và có niềm tin vào nhau. Vietnam Happy Fest 2025, theo cách ấy, mở ra cuộc trò chuyện cần thiết về “hạnh phúc bền vững”, thước đo mà nhiều quốc gia đang theo đuổi khi đặt con người làm trung tâm của sự phát triển bền vững.

Đặc biệt, trong bối cảnh mạng xã hội đang lớn mạnh đem lại nhiều kết nối nhưng cũng dễ gieo áp lực và sự hoài nghi thì hạnh phúc trở thành “tài sản vô hình” của mỗi quốc gia. Một cộng đồng chỉ thực sự vững vàng khi con người biết tin tưởng, khi lòng tốt không bị xem là điều hiếm hoi. Khi mỗi người chọn bao dung thêm một chút, tử tế, chia sẻ thêm một chút, mầm hạnh phúc sẽ được nuôi dưỡng, không chỉ cho người khác mà cho chính bản thân mình, cho gia đình mình, cho cộng đồng nơi chính mình sinh sống, học tập, công tác. Và chính những mầm nhỏ bé ấy là nền tảng để một xã hội tiến về phía trước trong ấm áp và niềm tin, văn minh, hạnh phúc.

VĨNH XUÂN