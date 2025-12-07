Vùng ven biển triều cường lên cao, ngoài khơi sắp có áp thấp nhiệt đới

Vùng ven biển Bắc bộ và Nam bộ đang có hiện tượng triều cường, khu vực trũng thấp ven biển có nguy cơ bị ngập. Trong khi ở ngoài khơi xa, một áp thấp nhiệt đới đang có xu hướng di chuyển vào Biển Đông.

Cập nhật thông tin đến chiều 7-12 từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, áp thấp nhiệt đới ở phía Đông Philippines đã đi vào miền Trung Philippines với sức gió mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8 và di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 15km/giờ.

Vị trí áp thấp nhiệt đới theo họa đồ chiều 7-12 của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia

Cơ quan khí tượng - thủy văn của Việt Nam nhận định: Ngày 8-12, áp thấp nhiệt đới di chuyển hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 15-20km/giờ về phía Bắc đảo Palawan (Philippines). Từ chiều 8-12 đến chiều 9-12, áp thấp nhiệt đới đi vào Biển Đông với vận tốc 20km/giờ, duy trì cường độ cấp 6 giật cấp 8. Đến chiều 9-12, tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên vùng biển phía Bắc của đặc khu Trường Sa, cách đảo Song Tử Tây khoảng 140km về phía Đông Đông Nam. Hai ngày tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục giữ hướng Tây Tây Nam, tốc độ di chuyển 20-25km/giờ và có thể suy yếu dần.

Tuy nhiên, theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, từ sáng 8-12, vùng biển phía Đông Nam của khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Đông Bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, sóng cao 2-4m, biển động. Tàu thuyền trong vùng nguy hiểm có thể gặp dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia đưa ra cảnh báo, hiện vùng ven biển Bắc bộ và vùng ven biển phía Đông của Nam bộ đang chịu tác động của triều cường. Mực nước cao nhất ngày 7-12 tại trạm Vũng Tàu là 4,35m và tại trạm Hòn Dáu (TP Hải Phòng) là 4,2m.

Theo cơ quan khí tượng - thủy văn, ngày 8-12, triều cường vẫn xuất hiện ở vùng ven biển phía Đông của Nam bộ, đỉnh triều cao nhất ngày tại trạm Vũng Tàu có khả năng đạt 4,2-4,3m (thời gian xuất hiện đỉnh triều vào các khung giờ: 14-17 giờ và 23 giờ hôm trước đến 2 giờ hôm sau).

Từ chiều 9-12 đến 10-12, triều cường ở Nam bộ có xu hướng giảm chậm, đỉnh triều cao nhất ngày tại trạm Vũng Tàu còn 4-4,1m. Trong khi đó, triều cường ở Bắc bộ có xu thế tăng và ở mức cao, đỉnh triều cao nhất ngày 8-12 tại trạm Hòn Dáu đạt 4,15-4,25m (thời gian xuất hiện từ 4 đến 7 giờ). Từ ngày 9-12 đến 10-12, mực nước triều ở ven biển Bắc bộ vẫn ở mức cao và có xu thế tăng chậm.

Theo chuyên gia Bùi Mạnh Hà, Trưởng Phòng Dự báo hải văn (Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia), đây là kỳ triều cường ở mức cao, các khu vực trũng, thấp ở ven biển, ven sông, vùng ngoài đê bao có khả năng ngập úng khi triều cường đạt đỉnh. Triều cường cao sẽ làm chậm quá trình thoát lũ trên hệ thống sông ở đồng bằng. Chiều tối và đêm, người dân cần đề phòng dòng chảy mạnh hướng xa bờ khi triều rút, nguy hiểm cho hoạt động hàng hải và du lịch biển, nhất là tại khu vực cảng, bãi tắm.

PHÚC VĂN