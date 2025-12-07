Xã hội

Tàu cá chìm gần đảo Hòn La, 4 ngư dân được cứu sống

SGGPO

Sáng 7-12, Đồn Biên phòng Roòn (BĐBP Quảng Trị) cho biết, đơn vị đã kịp thời điều lực lượng, phương tiện ứng cứu vụ chìm tàu cá BV-93600-TS và tiếp nhận 4 ngư dân được cứu sống.

Cứu 4 ngư dân bị chìm thuyền

Khoảng 6 giờ cùng ngày, Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Hòn La nhận tin báo từ ông Nguyễn Hoàng Vỹ, nhân viên Cảng cá Mũi Ông, về việc tàu cá BV-93600-TS do ông Thái Quốc Toàn (sinh năm 1981, Long Hải, TPHCM) làm thuyền trưởng cùng 3 thuyền viên bị chìm cách đảo Hòn La khoảng 500m về phía Tây Nam.

1000029420.jpg
Bộ đội biên phòng hỗ trợ kịp thời

Sau đó, bốn thuyền viên được tàu cá BV-93601-TS do anh Đào Duy Quang (sinh năm 1991, Thuận Bắc, Khánh Hòa) hoạt động gần đó cứu vớt an toàn.

1000029424.jpg
Tàu cá bị chìm cách đảo Hòn La 500m

Hai tàu cá nói trên của bà Lê Thị Huệ (sinh năm 1971, Long Hải, TPHCM) vừa làm thủ tục xuất cảng tại cảng cá Mũi Ông lúc 13 giờ 15 ngày 6-12-2025. Các tàu neo đậu chờ ra khơi thì tàu BV-93600-TS gặp sự cố phá nước dẫn đến chìm.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Roòn đã điều động 4 cán bộ, 1 quân y cùng xuồng ST-660 ra hiện trường kiểm tra sức khỏe và hỗ trợ ổn định tâm lý cho các thuyền viên.

1000029421.jpg
Hiện các thuyền viên đã an toàn

Hiện cả 4 thuyền viên đang an toàn trên tàu BV-93601-TS neo đậu tại vùng nước cảng Hòn La. Chủ tàu đang liên hệ đơn vị trục vớt để xử lý tiếp theo.

MINH PHONG

Từ khóa

Cảng cá Mũi Ông Nguyễn Hoàng Vỹ ST-660 Đảo Hòn La Đào Duy Quang Xảm Long Hải Đồn Biên phòng Roòn Lê Thị Huệ Thuận Bắc

