Tận dụng tối đa vật liệu tại chỗ để tăng tốc xây trường nội trú vùng biên

Ngày 7-12, ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chủ trì cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với các ban quản lý dự án, các xã miền núi - nơi xây trường nội trú liên cấp của địa phương.

Cuộc họp tại điểm cầu Trung tâm h ành chính TP Đà Nẵng

Đến ngày 6-12-2025, 3 dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học – THCS A Vương, Tây Giang và Hùng Sơn đã phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 và trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi (FS).

Trong đó, dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học – THCS Tây Giang dẫn đầu khi hoàn thành khảo sát địa chất và chuẩn bị xuất hồ sơ móng để thi công, phấn đấu hoàn thành trước 30-6-2026. Hai dự án còn lại đang gấp rút khảo sát và giải phóng mặt bằng.

Khảo sát của các đơn vị cho thấy, không có mỏ vật liệu tại chỗ đảm bảo trữ lượng; phương án khả thi nhất là tận dụng vật liệu tại các lòng sông, suối theo đề xuất của Sở NN-MT TP Đà Nẵng. Qua kiểm tra, các xã có vị trí khai thác gần nhất từ 500m đến 12km tùy loại vật liệu.

Đối với cụm dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học – THCS Đắc Pring, La Dêê và La Êê do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Quảng Nam phụ trách, các thủ tục chuẩn bị đầu tư cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên, dự án La Êê gặp vướng mắc lớn do tuyến độc đạo ĐH4.NG bị sạt lở, cần được xử lý khẩn cấp để giữ tiến độ hoàn thành vào ngày 30-8-2026.

Đại diện lãnh đạo các xã đều tập trung kiến nghị ở 3 nhóm vấn đề: thiếu vật liệu cát, sỏi; nhu cầu bố trí điểm học tạm cho học sinh trong thời gian thi công; tình trạng nhiều điểm sạt lở giao thông sau mưa lũ, ảnh hưởng lớn đến khảo sát và vận chuyển thiết bị.

Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các phương án bố trí điểm học tạm phải triển khai sớm.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn phát biểu

Liên quan thiếu vật liệu xây dựng, ông Phạm Đức Ấn đề nghị, cần xác định đây là các dự án đặc biệt để áp dụng cơ chế linh hoạt, tận dụng tối đa vật liệu tại chỗ hoặc từ các khu vực lân cận nhằm rút ngắn thời gian.

Ông cũng yêu cầu chính quyền các địa phương bám sát thực tiễn, gần dân, tăng cường tuyên truyền, vận động để nhân dân hiểu rõ ý nghĩa của chủ trương, nhất là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đây là chính sách lớn của Trung ương và Bộ Chính trị, hướng đến phát triển sự nghiệp giáo dục, vì tương lai con em tại những vùng “phên dậu” của Tổ quốc.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao Sở Công thương TP Đà Nẵng bảo đảm cung cấp điện ổn định phục vụ thi công, yêu cầu các đơn vị phối hợp đồng bộ để sớm hoàn thành công trình, giúp học sinh miền núi có môi trường học tập khang trang, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục giai đoạn mới.

XUÂN QUỲNH