Đêm nhạc học đường quyên góp gần 900 triệu đồng ủng hộ đồng bào vùng bão lũ

Tối 6-12, tại Trường THCS - THPT Hồng Hà, phường Gò Vấp, TPHCM, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Gò Vấp phối hợp cùng Hội đồng Trường THCS - THPT Hồng Hà tổ chức đêm nhạc thiện nguyện "Tình người giữa bão lũ".

Đến dự có các đồng chí: Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ nước; Nguyễn Thành Trung, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM; cùng lãnh đạo phường Gò Vấp, đông đảo khán giả và các em học sinh.

Tại chương trình, các ca sĩ, nghệ sĩ: NSND Trịnh Kim Chi, NSƯT Kim Tử Long, Đàm Vĩnh Hưng, Ngọc Sơn, Quang Hà… đã trình diễn các tác phẩm về tình yêu quê hương, đất nước, con người Việt Nam.

z7301621800988_086b9e69050f04d40105f5ab488ea220.jpg
Khán giả đóng góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ

Nhà giáo - Tiến sĩ Hà Thị Kim Sa, Hiệu trưởng Trường THCS - THPT Hồng Hà cho biết: "Chương trình không chỉ là đêm nhạc mà bắc một nhịp cầu nối nghĩa tình đến bà con vùng bão lũ. Qua đó, ngoài việc gây quỹ để hỗ trợ đồng bào miền Trung, chúng tôi còn mong muốn giáo dục học sinh hiểu được những khó khăn của cuộc sống và tinh thần sẻ chia, tương thân tương ái".

z7301621805605_939a56812520bfd16386da65d6d1835d.jpg
Hội đồng Trường THCS - THPT Hồng Hà đóng góp ủng hộ 100 triệu đồng tại đêm nhạc

Tại đêm nhạc, nhà trường đã ủng hộ 100 triệu đồng, cùng sự đóng góp của nhiều ca sĩ, cá nhân, đơn vị. Toàn bộ số tiền quyên góp được từ đêm nhạc gần 900 triệu đồng sẽ được nhà trường gửi đến người dân vùng bão lũ thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Gò Vấp và Sở GD-ĐT TPHCM; trực tiếp đi cứu trợ tại Huế, Đắk Lắk; giúp đỡ học sinh của Quỹ học bổng Vừ A Dính chịu ảnh hưởng trong các đợt thiên tai vừa qua.

