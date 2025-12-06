Bà Lê Nữ Thùy Dương được trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động

Chiều 6-12, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lễ trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho bà Lê Nữ Thùy Dương, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh Golf Long Thành.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đã trân trọng trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho bà Lê Nữ Thùy Dương.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Võ Tấn Đức chúc mừng doanh nhân Lê Nữ Thùy Dương vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động.

Đồng chí Võ Tấn Đức cho rằng, trong gần 30 năm công tác, bà Lê Nữ Thùy Dương luôn thể hiện bản lĩnh của người lãnh đạo tiên phong, có tư duy quản trị hiện đại và khát vọng phát triển bền vững.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho doanh nhân Lê Nữ Thùy Dương. Ảnh: BĐN

Đến nay, Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh Golf Long Thành đã phát triển thành tập đoàn đa ngành với vốn điều lệ các công ty hơn 25.000 tỷ đồng, danh mục dự án trải rộng tại 9 tỉnh, thành Việt Nam và 2 tỉnh, thành tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào với tổng mức đầu tư trên 120.000 tỷ đồng.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam chúc mừng Anh hùng Lao động Lê Nữ Thùy Dương. Ảnh: BĐN

Tại Đồng Nai, công ty có đóng góp lớn trong sự phát triển kinh tế - xã hội, tiêu biểu là 3 Khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 2.200ha, dự kiến thu hút hơn 30 tỷ USD vốn đầu tư FDI, tạo công ăn việc làm cho hàng chục ngàn lao động.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Tấn Đức cũng ghi nhận, bà Lê Nữ Thùy Dương tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện xã hội với tổng kinh phí đóng góp trong hơn 10 năm qua đạt gần 1.000 tỷ đồng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Tấn Đức mong muốn, Anh hùng Lao động Lê Nữ Thùy Dương sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng và kinh doanh của gia đình, tiếp tục có thêm nhiều đóng góp cho sự phát triển của tỉnh và đất nước.

XUÂN TRUNG