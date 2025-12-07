TPHCM siết chặt an toàn phòng cháy, chữa cháy

UBND TPHCM vừa có công văn chỉ đạo tăng cường hiệu lực quản lý phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC - CNCH), nhằm ngăn chặn, giảm thiểu các vụ cháy trên địa bàn.

Theo đó, UBND TPHCM yêu cầu các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền nguy cơ cháy nổ, tập huấn kỹ năng thoát nạn, chữa cháy cho cán bộ, công chức và người lao động.

UBND cấp xã phải triển khai đồng bộ các giải pháp PCCC theo hướng dẫn của Công an TPHCM, xác định rõ trách nhiệm từng phòng, ban, không để tình trạng “khoán trắng” cho công an địa phương. Các địa phương phải rà soát, thống kê nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, kiên quyết xử lý vi phạm về PCCC, ngăn cháy lan, cháy lớn.

UBND TPHCM cũng yêu cầu tăng cường hướng dẫn chủ hộ, chủ cơ sở thực hiện tiêu chuẩn kỹ thuật trong xây dựng, cải tạo nhà ở riêng lẻ; khảo sát các khu vực không đảm bảo hạ tầng giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy; phối hợp triển khai Đề án “Xây dựng hệ thống truyền tin, báo sự cố phòng cháy, chữa cháy của Bộ Công an” bảo đảm dữ liệu PCCC được cập nhật đầy đủ.

UBND TPHCM giao công an, các phòng ban, đoàn thể tăng cường kiểm tra PCCC đối với nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, hoàn thành trước ngày 31-12. Trong đó, các nội dung trọng tâm cần thực hiện như: Tuyên truyền PCCC, hướng dẫn kỹ năng thoát nạn. Đối với cơ sở không bảo đảm an toàn phải yêu cầu tạm dừng hoạt động. Song song đó, nhân rộng mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”, “Điểm chữa cháy công cộng”, bảo đảm 100% nhà ở kết hợp kinh doanh tham gia... Các địa phương phải xây dựng, củng cố lực lượng PCCC cơ sở, đảm bảo trang thiết bị “bốn tại chỗ” hoạt động hiệu quả.

Hiện trường vụ cháy tại đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh (TPHCM)

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền kỹ năng PCCC trên các phương tiện truyền thông, tổ chức tập huấn cho UBND cấp xã trong công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH.

Ngày 5-12, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình ký Công điện về vụ cháy trên đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh (TPHCM). Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu UBND TPHCM chỉ đạo thăm hỏi chu đáo, kịp thời động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần, tạo mọi điều kiện tốt nhất giúp sớm ổn định nơi ở, cuộc sống cho gia đình người bị nạn; phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan; xử lý nghiêm vi phạm (nếu có).

VĂN ANH