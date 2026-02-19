Gần 39.000 lượt du khách đến Vũng Tàu trong mùng 3 Tết

Mùng 3 Tết, khách du lịch tiếp tục đổ về phía Đông TPHCM, đặc biệt là phường Vũng Tàu. Các tuyến đường trung tâm chật nêm xe cộ, phương tiện; bãi biển, các khu vui chơi giải trí ken đặc du khách.

Báo cáo nhanh của Trung tâm cung ứng dịch vụ công phường Vũng Tàu, tính đến chiều mùng 3 Tết Nguyên đán, phường Vũng Tàu (TPHCM) đã đón gần 39.000 lượt khách du lịch đến tham quan, du lịch, tắm biển, tăng hơn 6.000 lượt khách so với ngày mùng 2 Tết. Luỹ kế trong 3 ngày đầu của Tết Bính Ngọ, Vũng Tàu đã đón khoảng 80.000 lượt khách đến du xuân.

Biển Bãi Sau ken đặc khách tắm biển trong chiều mùng 3 Tết Nguyên đán. Ảnh: QUANG VŨ

Mặc dù lượng khách du lịch rất đông nhưng các đơn vị chức năng phường Vũng Tàu vẫn bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường sạch sẽ trong suốt 3 ngày Tết.

Khách chụp hình lưu niệm tại biển Bãi Sau chiều mùng 3 Tết. Ảnh: QUANG VŨ

Lực lượng chức năng đã cứu vớt và đưa vào bờ an toàn 4 trường hợp lọt ao xoáy; đảm bảo an toàn cho 4.000 lượt du khách và nhân dân đến tham quan, viếng lễ tại di tích Hòn Bà; ngăn chặn, nhắc nhở 30 trường hợp buôn bán hàng rong trên công viên, bờ kè, khu vực tháp Tam Thắng; nhắc nhở 38 trường hợp ăn uống, ăn nhậu trên công viên và bãi biển; nhắc nhở 42 trường hợp không tắm biển vào đêm, quá thời gian quy định.

Ngoài ra, phường cũng hỗ trợ tìm kiếm, chăm sóc và giao trả 10 trẻ lạc về với gia đình an toàn. Lực lượng cứu hộ đã phát hiện và tiếp nhận một trường hợp du khách đánh rơi tài sản có giá trị tại khu vực bãi tắm công cộng.

Các phương tiện lưu thông dày đặc trên đường Thùy Vân sáng mùng 3 Tết. Ảnh: QUANG VŨ

Sau khi tiếp nhận, Trung tâm đã thực hiện xác minh thông tin, liên hệ với chủ sở hữu và tổ chức trao trả tận tay cho du khách ngay trong ngày. Hoạt động đã nhận được sự ghi nhận và phản hồi tích cực từ phía du khách, góp phần xây dựng hình ảnh du lịch phường Vũng Tàu “An toàn - Thân thiện - Văn minh”.

QUANG VŨ