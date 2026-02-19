Đà Lạt hút du khách dịp đầu năm

Ghi nhận của Báo SGGP tại khu vực trung tâm Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng trong ngày 19-2 (mùng 3 Tết), lượng du khách du xuân tấp nập, rộn ràng.

Ghi nhận tại khu vực đường Ba Tháng Tư (phường Xuân Hương – Đà Lạt), cửa ngõ chính ra vào khu vực Đà Lạt, dòng phương tiện nối đuôi nhau đưa những du khách từ khắp nơi đến với phố núi những ngày đầu xuân. Dù phương tiện tăng cao nhưng không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông.

Theo UBND phường Xuân Hương – Đà Lạt, từ ngày 14 đến 19-2 (27 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến mùng 3 Tết Bính Ngọ), tổng lượng khách tham quan nghỉ dưỡng trên địa bàn đạt 45.083 lượt khách, trong đó khách nội địa là 33.358 lượt khách, khách quốc tế hơn 11.000 lượt khách.

Dòng phương tiện nối đuôi di chuyển trên đường Ba Tháng Tư vào trung tâm Đà Lạt chiều mùng 3 Tết

Tại các nút giao có lượng phương tiện lớn, lực lượng chức năng duy trì công tác điều tiết góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách di chuyển, tham quan.

Tại khu vực quảng trường Lâm Viên, đường Trần Quốc Toản (quanh hồ Xuân Hương, phường Xuân Hương - Đà Lạt) là địa điểm được đông đảo du khách tập trung tham quan, vui chơi và ghi lại hình ảnh kỷ niệm trong không gian trang trí xuân rực rỡ. Chị Lê Kim Chi (du khách đến từ TPHCM) chia sẻ: “Gia đình tôi chọn Đà Lạt để du xuân vì khí hậu se lạnh mang lại cảm giác thư thái tạo không khí vui tươi những ngày đầu năm. Ngoài ra, năm nay các tuyến đường kết nối với Đà Lạt cũng được cải thiện nhiều hơn trước nên việc di chuyển cũng thuận lợi hơn”.

>> Hình ảnh ghi nhận không khí tại Đà Lạt những ngày đầu xuân:

Chợ Đà Lạt nhộn nhịp chiều mùng 3 Tết

Dịch vụ chụp hình cùng ngựa tiếp tục được nhiều gia đình và nhóm bạn lựa chọn, góp phần tạo thêm trải nghiệm thú vị trong hành trình du xuân

Quảng trường Lâm Viên được nhiều người dân và du khách tới tham quan

Dù lượng phương tiện tăng cao so với ngày thường nhưng các phương tiện vẫn có thể di chuyển chậm qua các nút giao tại Đà Lạt

Nhóm du khách di chuyển qua đường tại khu Hoà Bình, phường Xuân Hương - Đà Lạt

Đường Trần Quốc Toản ghi nhận phương tiện tăng cao về chiều tối mùng 3 Tết

Lực lượng cảnh sát giao thông duy trì công tác điều tiết tại các nút giao để người dân di chuyển thuận lợi

Đà Lạt với khí hậu se lạnh luôn được nhiều du khách lựa chọn những ngày đầu năm mới

ĐOÀN KIÊN