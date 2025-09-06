Cà Mau: Lửa thiêu rụi cửa hàng bán đồ điện

Sáng 6-9, thông tin từ UBND phường Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy cửa hàng bán đồ điện và điện tử trong đêm, làm thiệt hại nhiều tài sản.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: HOÀNG UYÊN

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 5-9, lửa bất ngờ bùng phát tại cửa hàng M.Đ. (đường Hà Huy Tập, phường Bạc Liêu). Khi phát hiện hoả hoạn, người dân phá cửa cuốn và dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng không thành. Ngay sau đó, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp được điều động đến hiện trường.

Tổ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Bạc Liêu đã huy động 2 xe chữa cháy và 1 xe cứu nạn cứu hộ cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tham gia dập lửa. Hơn một giờ xảy ra cháy, ngọn lửa đã được khống chế hoàn toàn.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản trong cửa hàng bị thiêu rụi. Nguyên nhân đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

TẤN THÁI