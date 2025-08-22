Xã hội

Cà Mau: Đang cháy lớn tại chợ Thanh Tùng

SGGPO

Một người dân sống trong khu chợ Thanh Tùng (xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau) mâu thuẫn và chém vợ bị thương. Khi người vợ được đưa đi cấp cứu, người chồng tự đốt nhà, gây cháy lớn ra xung quanh.

a22a5fda4259ca079348.jpg
Đang cháy lớn khu vực chợ xã Thanh Tùng. ẢNH: CTV

Lúc 12 giờ 15 ngày 22-8, một lãnh đạo UBND xã Thanh Tùng (tỉnh Cà Mau) cho biết, đang có mặt tại hiện trường vụ cháy khu vực chợ Thanh Tùng và chỉ đạo dập lửa; song, đám cháy rất lớn, khó khống chế.

Thông tin ban đầu cho biết, nguyên nhân vụ cháy là do một người dân (đang xác định danh tính) sống trong khu Thanh Tùng mâu thuẫn với vợ, sau đó tự đốt nhà mình và đám cháy lan ra xung quanh.

“Người chồng mâu thuẫn rồi lấy dao chém vợ mình. Khi người vợ được đưa đi cấp cứu thì người này ở nhà tự đốt nhà mình. Hiện chúng tôi đang tập trung chữa cháy nên chưa biết được tình hình người đàn ông này ra sao”, lãnh đạo UBND xã Thanh Tùng thông tin thêm.

TẤN THÁI

Từ khóa

Cháy lớn chợ Thanh Tùng Cà Mau đốt nhà cháy mâu thuẫn

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn