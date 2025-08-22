Cà Mau: Đang cháy lớn tại chợ Thanh Tùng

Một người dân sống trong khu chợ Thanh Tùng (xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau) mâu thuẫn và chém vợ bị thương. Khi người vợ được đưa đi cấp cứu, người chồng tự đốt nhà, gây cháy lớn ra xung quanh.

Đang cháy lớn khu vực chợ xã Thanh Tùng. ẢNH: CTV

Lúc 12 giờ 15 ngày 22-8, một lãnh đạo UBND xã Thanh Tùng (tỉnh Cà Mau) cho biết, đang có mặt tại hiện trường vụ cháy khu vực chợ Thanh Tùng và chỉ đạo dập lửa; song, đám cháy rất lớn, khó khống chế.

Thông tin ban đầu cho biết, nguyên nhân vụ cháy là do một người dân (đang xác định danh tính) sống trong khu Thanh Tùng mâu thuẫn với vợ, sau đó tự đốt nhà mình và đám cháy lan ra xung quanh.

“Người chồng mâu thuẫn rồi lấy dao chém vợ mình. Khi người vợ được đưa đi cấp cứu thì người này ở nhà tự đốt nhà mình. Hiện chúng tôi đang tập trung chữa cháy nên chưa biết được tình hình người đàn ông này ra sao”, lãnh đạo UBND xã Thanh Tùng thông tin thêm.

TẤN THÁI