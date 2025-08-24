Cà Mau: Tạm giữ nghi phạm vụ cháy chợ hơn 20 tỷ đồng

Ngày 24-8, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với N.V.P. (63 tuổi) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích" và "Hủy hoại tài sản". Ông P. là nghi phạm phóng hỏa gây vụ cháy chợ Thanh Tùng (xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau) khiến thiệt hại ước tính hơn 20 tỷ đồng.

Trước đó, khoảng 11 giờ 45 ngày 22-8, tại khu vực nhà lồng chợ Thanh Tùng bùng phát đám cháy từ ki-ốt của ông P. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, thiêu rụi toàn bộ 57 ki-ốt của 31 hộ dân (23 hộ kinh doanh, 8 hộ dùng ki-ốt để ở). Đến 13 giờ 20 cùng ngày, lực lượng chức năng mới khống chế được đám cháy.

Nhà lồng chợ Thanh Tùng bị cháy tan hoang.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn ghen tuông. Ông P. được cho là đã dùng dao chém vợ. Khi vợ được người dân đưa đi cấp cứu, ông P. vào ki-ốt, khóa cửa, mở van bình gas và châm lửa, khiến ngọn lửa bùng phát dữ dội.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

TẤN THÁI