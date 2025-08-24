Pháp luật

An ninh - trật tự

Cà Mau: Tạm giữ nghi phạm vụ cháy chợ hơn 20 tỷ đồng

SGGPO

Ngày 24-8, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với N.V.P. (63 tuổi) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích" và "Hủy hoại tài sản". Ông P. là nghi phạm phóng hỏa gây vụ cháy chợ Thanh Tùng (xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau) khiến thiệt hại ước tính hơn 20 tỷ đồng.

Cà Mau: Tạm giữ nghi phạm vụ cháy chợ hơn 20 tỷ đồng

Trước đó, khoảng 11 giờ 45 ngày 22-8, tại khu vực nhà lồng chợ Thanh Tùng bùng phát đám cháy từ ki-ốt của ông P. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, thiêu rụi toàn bộ 57 ki-ốt của 31 hộ dân (23 hộ kinh doanh, 8 hộ dùng ki-ốt để ở). Đến 13 giờ 20 cùng ngày, lực lượng chức năng mới khống chế được đám cháy.

a22a5fda4259ca079348.jpg
Nhà lồng chợ Thanh Tùng bị cháy tan hoang.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn ghen tuông. Ông P. được cho là đã dùng dao chém vợ. Khi vợ được người dân đưa đi cấp cứu, ông P. vào ki-ốt, khóa cửa, mở van bình gas và châm lửa, khiến ngọn lửa bùng phát dữ dội.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tin liên quan
TẤN THÁI

Từ khóa

Cà Mau tạm giữ nghi phạm ghen tuông phóng hỏa cháy chợ Thanh Tùng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn