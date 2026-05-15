Quảng Ngãi duy trì lực lượng, phương tiện ngăn bãi rác Nghĩa Kỳ bùng cháy trở lại

Hiện trường vụ cháy bãi rác Nghĩa Kỳ

Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 14-5, hỏa hoạn bùng phát tại khu vực hố chứa rác tạm thời của Nhà máy xử lý rác Miền Bắc, do Công ty CP Đầu tư và Phát triển Xây dựng Miền Bắc làm chủ đầu tư, nằm trên địa bàn xã Nghĩa Giang. Diện tích khu vực cháy khoảng 1ha.

Lực lượng chức năng khống chế vụ cháy kéo dài suốt 26 giờ tại hố chứa rác tạm thời này

Sau khi xảy ra sự cố, UBND xã Nghĩa Giang huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ tham gia chữa cháy; đồng thời đề nghị lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH, Công an tỉnh Quảng Ngãi, hỗ trợ xe hút nước dập lửa. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được khoanh vùng.

Lực lượng chức năng vẫn đang theo dõi vụ cháy

Tuy nhiên, đến chiều 15-5, khu vực hố chứa rác vẫn còn âm ỉ, nhiều điểm tiếp tục ngún khói do lượng rác lớn và cháy sâu bên trong. Lực lượng chức năng tiếp tục duy trì phương tiện, nhân lực túc trực, phun nước và theo dõi hiện trường nhằm ngăn nguy cơ bùng cháy trở lại.

Chiều 15-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo

Tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển yêu cầu Công an tỉnh tiếp tục duy trì lực lượng, phương tiện để khống chế hoàn toàn đám cháy, không để cháy lan sang các khu vực chứa rác khác.

Lực lượng được duy trì trước các tình huống phát sinh sau vụ cháy

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi, Công ty CP Môi trường và Đô thị Quảng Ngãi cùng Công ty CP Đầu tư và Phát triển Xây dựng Miền Bắc được yêu cầu tăng cường phối hợp, bổ sung phương tiện, nhân lực túc trực tại hiện trường để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

NGUYỄN TRANG